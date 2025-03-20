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中原大學創新創業嘉年華　學生創業團隊「宜智科技」奪冠

▲中原「學生創業團隊」宜智科技，研發降低電動汽機車碳排取得專利

▲中原大學校長李英明(中)、產學長張雍(左)與創業提案冠軍團隊「宜智科技」學生。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學慶祝建校70週年，舉行為期二天的「創新創業嘉年華」活動，已圓滿落幕。其中，「學生創業團隊提案」決賽，由中原電機系及商設系同學所組成的「宜智科技」團隊，以具備減震與能源回收功能的電動車高效解決方案，榮獲冠軍及獎金1萬元。該團隊的創新技術已取得專利，並申請參加114年度教育部UStart創新創業計畫。

「宜智科技」團隊成員20日表示，希望透過此方案協助電動汽、機車車商提升銷售率，並進一步降低整體碳排放。中原大學創新創業發展中心亦將持續為獲獎團隊安排業師顧問輔導，協助學生發展適合的商業模式，進而衍生校園新創企業。

在教師科研創業分享時間，由中原大學電子系特聘教授暨電資學院院長陳世綸以「學術研究走向新創公司」主題發表專題演講。陳世綸在2024年「德國紐倫堡國際發明展」摘金，並成功將壓力感測器關鍵零組件的自主技術應用於創業，成立矽眾科技公司，是中原大學新創公司商業化的成功範例。

另外，中原大學也頒獎表揚產學合作績優教師，包括「績優發明獎」陳夏宗、「卓越技轉獎」陳世綸等人，「產學合作傑出獎」張雍等人、「產學合作優良獎」王淳讙等人、「產學合作耕耘獎」許世哲等人、「產學合作卓越貢獻獎」葉瑞銘等人，以及「產學合作卓越貢獻精進獎」張達德等。此外，中原大學五大校級研究中心分別發表最新前瞻技術應用，包括薄膜、半導體、智慧製造、量子資訊及淨零永續等專業領域，協助產業轉型升級。

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