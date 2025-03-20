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縱谷列車山嵐號曝光！世界冠軍私廚操刀山海宴　沈浸式五感體驗

▲▼山嵐號外觀以黃綠色調為主並以「縱谷旬味」為名將於4月19日正式啟航。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼山嵐號外觀以黃綠色調為主並以「縱谷旬味」為名將於4月19日正式啟航。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府攜手雄獅旅遊、台灣樂活永續協會及台灣鐵路公司推出全新觀光列車「山嵐號」，19日於花蓮車站舉辦媒體記者會。山嵐號以「縱谷旬味」為名將於4月19日正式啟航，即日起開賣！是台灣首輛專屬行駛於花東縱谷的觀光列車，承襲之前「海風號」成功的鐵道旅遊模式，透過列車、風景、美食、文化四大元素交織，為旅客帶來嶄新的沉浸式五感體驗。

▲▼山嵐號外觀以黃綠色調為主並以「縱谷旬味」為名將於4月19日正式啟航。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「山嵐號」外觀以黃綠色調為主，象徵花東縱谷的綠意與豐收美景；內裝採用全景落地窗設計，讓旅客在行進間盡覽縱谷壯麗風光。列車行駛於花蓮站至台東池上站，去程沿途停靠壽豐、玉里及富里，回程停靠東里、鳳林及豐田，旅客將在玉里及鳳林體驗在地走讀導覽。此外，當列車行經「客城鐵橋」時，將特別放慢速度，讓旅客能夠細細欣賞稻田與山巒交織的田園美景，進一步展現花蓮「慢旅遊」的核心精神。

▲▼山嵐號外觀以黃綠色調為主並以「縱谷旬味」為名將於4月19日正式啟航。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼內裝以大地綠為主色調，全景落地窗設計，還新增更多面對面的雅座，適合閨蜜好友一同出遊。

山嵐號內裝以大地綠為主色調，營造出舒適與沉穩的氛圍，不僅延續海風號特色全景落地窗設計，還新增更多面對面的雅座，適合閨蜜好友一同出遊。當列車進入隧道時，隱藏彩蛋的車廂頂部燈飾將隨著音樂變化，如同夜空中的星星閃爍。此外，也與芳療品牌合作推出山嵐號御用香氛，主調蘊含檀香、小荳蔻香氣，彷彿環抱一棵經時光層層積累的老喬木，深沉厚實且帶有溫潤辛香。同時亦在車上設置共鳴室，邀請旅客嗅聞象徵沿途風景的香味，感受花東的美好。

▲▼山嵐號外觀以黃綠色調為主並以「縱谷旬味」為名將於4月19日正式啟航。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

列車餐點部份，特別邀請花蓮知名私廚、第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍－葉志龍操刀，其設計理念受東台灣的山海魅力和大自然的贈予啟發，透過六大主題：「烏金-露白玉」、「海跳浪」、「山田野」、「嵐慕稻」、「東豐祭」、「軒品集」向這片純淨的土地致以最崇高的敬意，每一道料理巧妙融合優雅設計與獨特風味，例如南下去程的開胃菜「烏金-露白玉」，發揮創意將流沙包入麻糬中，撒上烏魚子及跳跳糖，呈現奇妙口感，而北上回程則以蕎麥取代烏魚子，搭配用百年花蓮醬油製作的鹹奶蓋，展現另一番風味。

▲▼山嵐號外觀以黃綠色調為主並以「縱谷旬味」為名將於4月19日正式啟航。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

前菜「海跳浪」則選用季節海味以咖哩、芥花籽為基底，搭配特製醬汁進行調味，口味層次豐富。此外，具有特色的原住民傳統美食阿粨（Abai）也在「嵐慕稻」中出現，以創新手法融合部落傳統，餐點食材更運用在地池上米、富里鴨及花蓮在地溫體豬入菜，讓旅客感受到花東最純粹的美味。旅程中，還將獻上來自花蓮玉里青創甜點品牌「九日良田」日式和菓子，以花蓮的大理石訂製餐盤，盛裝改良後的山形水羊羹及上生菓子清爽不膩口，期盼透過這些巧思，讓每位旅客都能在山嵐號上，感受到土地的呼喚與花東的溫暖。

▲▼山嵐號外觀以黃綠色調為主並以「縱谷旬味」為名將於4月19日正式啟航。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼列車餐點特別邀請花蓮知名私廚、第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍－葉志龍操刀。

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝雄獅旅遊一直以來對花蓮的支持，這次花蓮縣政府攜手台鐵推出「山嵐號」鐵道旅遊，讓旅人能從花蓮站往返池上，途中在花蓮多個特色站點停留。透過鐵道與巴士的無縫接軌，深入部落、走進農村，品味舌尖上的美味，感受最純粹的土地風情。回顧過去，COVID-19帶來的挑戰讓雄獅勇敢轉型，從國民旅遊到創新的郵輪及鐵道產品。我們期待透過這次合作，讓更多人看見花蓮的美，讓旅遊的品質不斷提升，讓旅程充滿期待與驚喜，也祝福「山嵐號」從4月19日到11月一路長紅，帶給每位旅人最難忘的回憶！

▲▼山嵐號外觀以黃綠色調為主並以「縱谷旬味」為名將於4月19日正式啟航。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為了讓更多人一起體驗、一起欣賞及迎接山嵐號，花蓮縣政府也攜手雄獅旅遊、台灣樂活永續協會及台鐵公司，於4、5月共同舉辦「縱谷鐵道節」，包括每周末舉辦小鎮市集、夜市和商圈導購、山嵐號攝影比賽、車站藝術裝置等，為明年花東鐵道百年紀念揭開序幕。

▲▼山嵐號外觀以黃綠色調為主並以「縱谷旬味」為名將於4月19日正式啟航。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「縱谷鐵道節」不僅是對歷史的致敬，更希望透過鐵道文化的傳承與創新，帶動深度旅遊、發展永續觀光、促進地方經濟發展，讓花東成為國內外遊客體驗鐵道旅行的首選目的地。

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