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台鐵「山嵐號」網美列車4／19首航　行駛花東「套票3900元起」

▲▼台鐵山嵐號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

▲台鐵山嵐號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

記者李姿慧／台北報導

雄獅旅遊與台鐵繼去年推出最美甜點列車「海風號」後，姊妹列車「山嵐號」將於4月19日正式啟程，3大亮點也曝光，不但是首輛馳騁花東縱谷的觀光列車，也首邀世界冠軍主廚操刀，並首創列車共鳴室嗅聞體驗，套票3900元，2天1夜9599元起，今起正式開賣。

台鐵再增網美觀光列車，以山海為名、以台灣為禮，「山嵐號」延續「四季、大自然」為設計靈感，外觀設計的取自台灣山巒與平原間的意象，採用清新黃綠色系為主色調，穿梭於花東縱谷之間，引領旅人遠眺繚繞山嵐。

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▲▼台鐵山嵐號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

▲台鐵山嵐號觀光列車行駛花東縱谷間。（圖／雄獅旅遊提供）

「山嵐號」今也首度亮相，車廂內裝以深綠為主色調，設有四人沙發座椅和兩人席次，搭配柔軟的絨布設計，並配有柔和的燈光，整體營造出舒適而溫馨的氛圍，並延續「海風號」特色全景落地窗設計，另也新增面對面雅座，適合親友共遊。

「山嵐號」共提供60席座位，當列車行經隧道時有隱藏彩蛋，車廂內的燈光設計營造出宛如列車穿越隧道的流動感。

▲▼台鐵山嵐號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼台鐵山嵐號車廂內裝。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼台鐵山嵐號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

此外，「山嵐號」攜手以茶為本的台灣保養品牌「一日茶道TEAORY」，精選「一日茶道TEAORY．白水烏木系列」作為山嵐號御用香氛，同時亦在車上共鳴室設置香氣體驗裝置，由芳療師以台灣香杉為氣味基底精心調製，邀旅客嗅聞象徵沿途風景的香味，感受花東美好。

列車餐點部分，由花蓮知名主廚、第三屆世界名廚錦標賽雙料冠軍－葉志龍操刀，其設計理念受東台灣的山海魅力和大自然的贈予啟發，透過六大主題「烏金·露白玉／日慕－藏雪球」、「海跳浪」、「山田野」、「嵐慕稻」、「東豐祭」、「軒品集」等美食，拼湊出花東山嵐景緻。

▲▼台鐵山嵐號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼台鐵山嵐號列車美食由首邀世界冠軍主廚葉志龍操刀。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼台鐵山嵐號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼台鐵山嵐號列車美食由首邀世界冠軍主廚葉志龍操刀。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼台鐵山嵐號觀光列車。（圖／雄獅旅遊提供）

根據規劃，「山嵐號」將於4月19日首航，套票遊程花蓮到池上或池上到花蓮單程3900元，遊程包含餐食、紀念證書、禮品和保險，後續趟次逢每周四、五、六運行。

雄獅也打造團體二到三日深度之旅，其中「山嵐花池艾美2日」，入住疫後首度公開宣傳的「花蓮潔西艾美酒店」，並贈送山嵐旅客專屬馬卡龍，嘗鮮價每人9900元起。另「經典系花山嵐花池花太煙波2日」，入住花蓮太魯閣煙波大飯店，每人9599元起。

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