曾太極拳冠軍！慈院何宗融為中醫科學化奠基礎　獲華佗奉獻獎

▲▼花蓮慈院中醫部副院長何宗融（右四）以中醫學術研究與中西醫整合醫療的貢獻，榮獲第2屆「中醫華佗奉獻獎-華佗學術研究奉獻獎」的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華民國中醫師公會全國聯合會慶祝第95屆國醫節，舉辦2025台北國際中醫藥學術論壇，花蓮慈濟醫院中醫部副院長何宗融以中醫學術研究與中西醫整合醫療的貢獻，榮獲本屆「華佗學術研究奉獻獎」的肯定。何宗融副院長致力於推動中醫急診、精準醫療、運動醫學、國際學術交流與中西醫合療，讓傳統中醫在現代醫療體系中發揮更大影響力。

2018年何宗融教授受林欣榮院長邀請加入花蓮慈院團隊，任副院長並兼任中醫部主任，積極推動中西醫合療，並參與全民健康保險中醫急症處置計畫，於2019年突破台灣以往急診室只有西醫醫療服務模式，在花蓮慈院急診室成立「急診中西醫整合醫療專區」，成為東台灣首家醫院在急診室提供專屬中西醫合療的專床專區。

目前，全台灣約有9家醫院在急診導入中醫急症處置，而花蓮慈院的中醫急診服務量約佔全台40~50%，成為台灣中醫急診整合的標竿，而花蓮慈院中醫的介入不僅緩解急性疼痛、改善病人就醫體驗，更進一步紓解急診壅塞問題，並於2023年起連續3年獲得SNQ國家品質標章認證。

在中西醫合療發展上，花蓮慈院打造「中西醫照護一條龍」，提供多元照護模式，除了設立急診中西醫整合醫療專區與專屬的中醫病房，讓住院的病人不分科別、病房皆可會診中醫，並搭配內生性幹細胞療法、高壓氧、針灸、中藥調理、復健等治療計畫，幫助病人得到最佳的治療，早日重返健康生活。

▲花蓮慈院「急診中西醫整合醫療專區」於2023年起連續3年獲得SNQ國家品質標章認證。

何副院長自行醫以來，專注於中醫研究，包含慢性不癒傷口中西合療、針灸對癌症治療影響的科學驗證、中醫養生功法（如外丹功、太極拳）對健康的影響等。透過初步研究發現，針灸與灸法可能影響人體幹細胞，與健康及長壽相關；並從太極拳研究顯示，太極拳可能有助於提升身體機能與延緩老化，引起國際關注，獲得極具權威性和影響力的世界頂級學術刊物美國《Science》期刊報導。

至今，何副院長發表171篇學術論文，其中149篇刊登於SCI國際期刊，研究範圍包含中醫藥、針灸學、基因療法、骨骼再生、神經退化性疾病與癌症治療，為中醫科學化發展奠定堅實基礎。

▲0403大地震，何宗融副院長（左）與團隊為救災第一線的特種搜救隊員們提供中醫治療服務。

在COVID-19新冠肺炎疫情期間，何副院長與花蓮慈院中西醫研發團隊，於2020年12月研發「淨斯本草飲」，送往43個國家協助抗疫，並在國際權威期刊《Nature》，分享以茉草、艾草為例治療新冠肺炎等研究。團隊的跨領域創新研究，也連續3年（2022-2024）榮獲「國家新創獎」的肯定。

何宗融不僅專注醫療臨床與教學研究，同時是柔道3段、柔術3段的擒拿高手，曾獲全國太極拳冠軍，並具有武術、太極、角力等國家級教練及裁判身分。身兼運動員與醫師身分的何副院長，特別重視中醫運動傷害防護，憑藉豐富的國際級運動賽事隨團醫療經驗，多次幫助台灣運動好手在國際舞台獲得榮譽，並在2018年、2023年亞運期間，擔任中華台北隨隊醫師，將中醫正式導入國際運動醫療領域。

▲何宗融副院長（前排左四）擔任2023杭州亞運棒球中華隊隨隊醫師。

近年來，花蓮多次發生重大災害，花蓮慈院中醫部也在林欣榮院長與何宗融副院長的帶領下，迅速投入緊急醫療救援工作。在0206大地震、0402太魯閣火車事件、2024年的0403大地震等重大災害中，花蓮慈院中醫部團隊都在急診及救災現場快速投入醫治，為傷者與救災人員提供即時的專業醫療照護。

「花蓮慈院團隊從2024年開始發展中西醫精準治療，依據病人的基因檢測結果分析，尋找可以幫助病人的中藥。」何宗融分享，花蓮慈院已收治多位罹患罕病、巴金森氏症、癌症患者，包含先天ABCD1基因異常引發腎上腺腦白質失養症、遺傳型普利昂疾病等罕見疾病病友，為西醫無法治療的病患帶來希望。

▲何宗融副院長（中）擔任2023杭州亞運散打中華隊場邊醫師，並在賽場上為選手調整狀態。

「有病就一定有藥醫。」何宗融表示，感恩證嚴法師與林欣榮院長的指導與團隊的支持，使得中醫能夠深入各大醫療場域，從門診、急診到跨科會診，還有中醫病房與長照機構，甚至含括IDS整合醫療服務等，讓中醫的足跡遍布醫療體系的各個角落，不僅發揮中醫的價值，為需要的民眾提供更全面的醫療照護。

何宗融副院長說，自己會秉持「以病為師」的精神，與團隊持續投入研究，挑戰困難疾病，且醫者的責任不僅是告知患者病情，而是應該不斷尋找治療方法，即使只有萬分之一的可能性，也值得努力。對於未來，他希望能進一步深化中西醫合療的應用，讓更多病人受惠。