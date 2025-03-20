徐巧芯稱當立委拿命在搏！　趙少康認證：半夜2、3點還傳LINE給我

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

《TVBS民調中心》18日公布最新民調，在具投票意願的民眾中，同意罷免國民黨立委徐巧芯有57%，高於37%不同意。徐巧芯則喊話，「我當立委是拿命在搏，這份民調不會挫了銳氣，反倒是激起鬥志，更不會被一份民調牽著鼻子走」。對此，前中廣董事長趙少康19日透露，自己認為徐巧芯很認真，有時半夜2、3點還在傳LINE，問她是不是都不睡覺？徐巧芯則說還在找資料。他認為，政治就是這樣，越認真、表現越好，看不順眼的人就越多，道理就在這個地方。

根據18日TVBS最新民調，若舉行罷免立委徐巧芯的投票，有61%的民眾會去投票、33%表示不會去投票。進一步分析，對於罷免投票，在有投票意願的民眾中，有57%表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免。換言之，有投票意願且會投同意罷免的人數，相當於佔松山信義選民的36%，高於罷免門檻的25%。

對此，趙少康於節目《少康戰情室》表示，看民調標題當然滿可怕的，有57%同意罷免徐巧芯，但其實不是這樣的，是說目前要去投票的61%民眾裡面的57%，也就是大概佔全部選民的百分之30幾。

趙少康提到，徐巧芯當然很不服氣，喊話用命在搏、不會被民調打擊，自己認為徐巧芯很認真，有時候半夜2、3點還傳LINE給自己，自己說她都不睡覺？徐巧芯則回覆還在找資料等等，是真的很認真。

趙少康認為，但是政治就是這樣，越認真、表現越好，看不順眼的人就越多，因為有威脅，假如每天在那邊傻傻的、什麼都不做，沒有人會罷免你，罷免你幹嘛，根本沒作用，道理就在這個地方。

趙少康強調，所謂的仇恨值就是做得越好，名滿天下、謗亦隨之，自古就是這樣，人不遭忌是庸才，一定會有人忌妒、一定會有人誹謗，所以徐巧芯不要難過，在立法院表現好大家都看得到，也就因此，威脅就會大。

趙少康說，現在假如當選要9萬票，落選的人大概也有6、7萬票，雖然當選不了，但罷免票數夠，只要用仇恨動員，有沒有人會影響？當然會有，只要40%就夠罷免了，所以該怎麼辦？反對罷免的一定要出來投票，不出來投票就完蛋了，民進黨想的也是「最好支持徐巧芯的人不要出來投票」。

▼趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）