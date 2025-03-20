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大陸 大陸焦點 特派現場

女子考駕照「筆試」突暈倒！一票人笑：還是別開車了

女子考駕照筆試暈倒。（圖／翻攝微博）

▲女子考駕照筆試時暈倒，警察趕緊救援。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸四川一名女子在考駕照筆試時，因為太緊張加上低血糖，當場暈倒，警察趕緊救援，她恢復後繼續考試，最後也通過考試。網友笑，後面該怎麼辦？

綜合陸媒報導，事件發生在四川綿陽，女子考駕照科目一筆試時，因太緊張加上低血糖，當場在考場暈倒，而警察捏她的人中，還給她喝葡萄糖，等女子恢復意識，她選擇繼續考試，最後也順利通過。

此文一出，不少人紛紛留言「科一都緊張，下面幾科怎考」、「葡萄糖提前準備好，下次再暈倒葡萄糖一喝準過」、「有些人天生就是考試型選手不管生理期還是暈倒，包過的」、「葡萄糖的功勞」、「還是吃點飯吧，不然科二科三妳再暈倒，可千萬別上路」、「這樣的心態別開車了，容易踩錯油門」、「駕照也不是非考不可」。

事實上，在2015年即有一名浙江男子到考駕照科目二時，也因為太緊張暈倒，送醫後不治。2016年，陝西一名23歲的男子考駕照也因為疑似太緊張，考過說「過關了！」下秒馬上暈倒，送到醫院最後不治。

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