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社會 社會焦點 保障人權

分手借住別人娘家卻偷吃人夫　她遭「捉姦在床」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，小美（化名）分手後暫時借住在她的娘家，沒想到丈夫阿強（化名）竟與小美發展出婚外情，還被她抓包兩人同床共枕、衣衫不整，憤而決定提告求償共計180萬元。新竹地院法官日前審理此案，並判小美和阿強應連帶賠償45萬元，另外小美還要再賠償人妻5萬元。

▲▼性愛,性虐,約炮,約砲,上床,情侶。（示意圖／CFP）

▲小美借住別人家，卻和人夫發展出不倫戀。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美是因為與男友分手才會暫時借住在她的娘家，沒想到借住期間竟與丈夫阿強發生婚外情，她在2024年8月間發現異狀，經質問才知道他們在2個月內發生5、6次性行為，當下立刻要求小美搬走，小美也簽下切結書，承諾不會再與阿強聯絡，若違反，願意賠償她100萬元。

人妻接著說道，小美簽完切結書之後，仍持續透過電話與阿強聯繫，甚至在同年12月被她抓包兩人同床共枕、衣衫不整，憤而決定對兩人提告求償80萬元，另外再對小美求償違約金100萬元。

小美和阿強均表示，他們是在2024年7、8月間交往，期間有發生過性行為，只交往1、2個月就分開了，同年12月那次兩人雖然有在床上，但什麼事情都沒有做。

新竹地院法官認為，小美和阿強均坦承曾經交往且發生性行為，光是這部分就已經明顯侵害到人妻的配偶權；至於切結書的部分，小美雖然主張自己未曾主動聯絡阿強，但按照約定內容，不論她是主動還是被動聯繫，均屬於雙方聯絡往來的行為，確實違約。

最終，法官考量到雙方的身分、地位、經濟情況等因素，判處小美和阿強應連帶賠償45萬元，另外，小美還要多賠償5萬元給人妻（違約金的部分），全案仍可上訴。

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