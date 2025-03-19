獨／武漢台商父子拘捕原因曝光！　疑「商業糾紛」公司2週前查封　

▲蔣姓台商父子在武漢的公司位於武漢經開綜合保稅區。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

陸委會昨18日證實一對「茂德科技」台商父子在湖北武漢遭到拘留，具體原因待查。《東森新媒體ETToday》記者今（19）日實際追蹤這間公司位於武漢經開綜合保稅區，台灣負責人蔣姓老闆並非失蹤，疑似涉及經濟商業糾紛，已於2周前遭公安帶走調查，公司暫時被查封。不具名知情人指出，蔣姓台灣老闆是2月25日入境武漢，2月28日失聯，他的太太曾經委託台灣立委幫忙找人，目前確認蔣姓老闆與其父親都平安，相關案件已經進入司法調查。

陸委會副主委沈有忠昨18日在演講中透露，一對「茂德科技」的台灣父子在武漢遭拘留。事後，陸委會以書面證實的確有這件事，並且特地說明任職公司非台灣茂德科技；海基會則說，將與家屬保持聯繫，提供必要協助。

《東森新媒體ETtoday》今19日追蹤該起案件，大陸企業調查網站確實有一間茂德科技（武漢）有限公司，登記地點在武漢經濟開發綜合保稅區，成立於2020年06月24日，根據登記資料顯示，該公司主要從事計算機外圍設備、電子晶片檢測封裝等電子專用設備研發、生產和銷售，公司法定代表人是蔣某堅。

記者實際前往武漢經濟開發綜合保稅區，門衛保安一聽到「茂德科技」，立刻說「都關了，沒人了，公司都查封了，有一段時間。」實際發生什麼，該名保安表示「不清楚」。

▲記者實際查證，蔣姓台商父子平安，疑似涉及商業糾紛公司遭查封，人還在接受調查。（圖／記者任以芳攝）

由於武漢經開綜合保稅區有管制，記者前往保稅區詢問「茂德科技」情況，相關人員指出，「老闆不在了，廠房公司已經被法院貼封條，員工也陸續離開公司。」記者進一步追問，「老闆是否姓蔣，台灣人？」保稅區人員表示，「對，就是蔣姓老闆，就是台灣人。」

保稅區人員透露，「前陣子公安突然去『茂德科技』，蔣姓台商老闆和部分員工被帶走，疑似涉及經濟商業糾紛，後來員工回來了，老闆還被留著，實際具體原因不清楚，只知道疑似涉及經濟商業糾紛。」

記者透過各方管道找到台灣不願具名知情人士，講出事件前期經過，這名蔣姓台商老闆66年次，2月25日入境武漢，2月28日突然聯繫不上，大概一週後，家屬開始緊張。

台灣不願具名知情人士指出，「他的太太於3月6日委託台灣某位立委幫忙跨海找人，一開始沒有透過陸委會、海基會，而是選擇私下協尋。」

據了解，這位蔣姓台商老闆的太太一開始還不知道丈夫台胞證號碼，導致找人不太順利，而且也沒有提到自己的公公也在大陸，後來經過多方打聽，這位蔣姓台商老闆並非「失蹤」，人一直都在武漢，疑似涉及經濟商業糾紛，確實被公安單位帶走調查，目前父子平安。

台灣不願具名知情人士指出，「公安當時拘捕也是根據實際原因去調查，並非外界其他聯想，重點是家屬一直十分低調，不明白台灣為何讓事件曝光。」

根據記者追蹤，該名蔣姓台商老闆沒有加入武漢台商協會，當地「台商圈」幾乎沒有人認識他。目前大陸官方沒有更多訊息釋出，目前初步消息是蔣姓台商老闆疑涉及經濟商業方面司法案件，實際具體原因不明，案件已經進入司法調查。