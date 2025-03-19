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明晨再一波低溫探8度　白天起逐步回暖到下周二

記者李姿慧／台北報導

今天(19日)強烈冷氣團持續發威，各地寒冷，今下半天氣環境轉乾，明天清晨將有輻射冷卻加持，苗栗以北、宜蘭有機會出現8度以下低溫。周四白天後逐日回暖，日夜溫差大，下周四將再度變天，且還有冷空氣南下機會。

▲8日大陸冷氣團南下，北部降溫有感。（圖／記者林敬旻攝）

▲強烈冷氣團南下，各地寒冷。（示意圖／記者林敬旻攝）

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中央氣象署技正謝佩芸表示，今天在強烈大陸冷氣團影響下，各地天氣寒冷，北台灣整天偏冷，中南部夜間清晨也相當寒冷，強烈冷氣團明天白天後逐漸減弱，周四白天後氣溫緩升，不過夜間溫度仍低。

今天清晨在強烈冷氣團以及部分地區輻射冷卻影響下，謝佩芸指出，今天清晨新竹、苗栗溫度相當低，很多鄉鎮出現6度以下低溫，其中新竹關西低溫僅4.2度，苗栗三灣的大河也只有4.7度，雲林以北到宜蘭、大台北氣溫感受低，不少地方出現10度以下低溫，新北、基隆有6度左右低溫，台南以北很多地方低溫也僅12到14度，感受寒冷。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼低溫情況及趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度預報方面，謝佩芸說明，今天全台受強烈冷氣團影響之下，各地氣溫偏低，尤其桃園以北、宜蘭白天高溫僅15到17度，整天感受寒冷，中部、花東高溫20度以下，南部高溫21到22度，整天各地偏冷，尤其明天清晨，水氣轉乾，輻射冷卻作用明顯，明天清晨尤其中南部溫度會更低，今晚到明晨各地要留意低溫。

謝佩芸提醒，明天清晨氣溫低，氣象署也發布低溫特報，嘉義以北、宜花明天清晨容易出現10度以下低溫，苗栗以北、宜蘭有機會出現8度以下低溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周四白天冷空氣減弱，一直到下周氣溫將逐漸回升，謝佩芸表示，周四白天後溫度將每天回升1到3度，周五、周六高溫可到20度以上，周六清晨中北部低溫仍只有12度，未來日夜溫差大，周日後到下周一初期，將可回到溫暖天氣型態。

天氣方面，謝佩芸指出，未來降雨相對單純，今天東半部、北北基有局部降雨，中南部山區零星降雨，西半部以多雲到晴為主，降雨機率降低；明天過後水氣減少，降雨機率低，明天到周六花東、恆春半島有零星雨，周日到下周一、二將是未來一周天氣最穩定的時候，各地多雲到晴，不過日夜溫差大。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，今天中南部、花東3000公尺以上山區有零星降雨機會，由於環境逐漸轉乾，今天下半天降雪機率降低。

謝佩芸表示，目前預期下周四前後會有下一波天氣系統影響，並伴隨冷空氣，不過冷空氣強度變數仍大，待後續觀察。

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