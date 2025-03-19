2句話講完「家寧聲明」　律師：真是悲劇

記者陳俊宏／綜合報導

網紅「眾量級」Andy老師與家寧的事件持續延燒，家寧18日透過律師發出聲明，指稱自己跟Andy同樣都領月薪、獎金。對此，資深律師「巴毛律師」陳宇安發文，兩句話講完聲明，「求求大家找律師發聲明，要找有公關經驗的律師…不然真的是悲劇。」

巴毛律師在臉書說，「家寧新聲明，都曾淑惠女士（絕口不提他是我媽）搞出來的跟我沒關係，我有新頻道叫秘月期popoo，完。」她還提到，「改名蜜月期poopoo好了」。

▼Andy老師與家寧去年10月宣布分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

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巴毛律師表示，「求求大家找律師發聲明，要找有公關經驗的律師…不然真的是悲劇」、「有公關經驗的律師，不會讓他寫這種東西出來。」

巴毛律師也說，之前有律師寫出放火燒當事人的聲明，之後還發文認為公關是過度包裝，沒錯，公關就是包裝，現在北律會開公關相關課程，網路上也有線上課程可以看。」

巴毛律師提到，她覺得公關已經是律師必備技能之一，「不要再以為括號一下說，這都當事人說的，我代他聲明就沒事，弄一個不好燒到當事人也燒到自己。民眾要找律師發聲明，也要確認他有沒有公關概念，那種一發文就說要告網友的，8成是對造派來駭你的，敵人就在本能寺啊。」

許多網友留言，「律師的翻譯簡潔有力又貼切，讚」、「早就覺得會切割，只是也拖太久」、「好像有說什麼，卻又好像什麼也沒說的聲明。」

►理鴻法律事務所謹代本所當事人張家寧女士聲明如下：

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』(下稱『眾量級頻道』)為本人與 王崇睿先生(Andy 老師)於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱 增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』(下稱『群海公司』)，並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及Andy老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、 本人與 Andy 老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請 求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於 Andy 老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公 司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明， 絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教， 本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉，謹併予說明。」

▼家寧聲明全文。（圖／翻攝臉書／家寧+0）

