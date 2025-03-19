家寧切割破功？「秘月期POPOO」被抓包仍用群海公司信箱

▲「秘月期POPOO」被抓包，仍使用群海公司信箱，讓網友質疑聲明是「假切割」。（圖／爆廢公社）

記者柯沛辰／綜合報導

切割破功？網紅「Andy老師」控訴經營10年的YT頻道「眾量級CROWD」被前女友家寧一家偷走。事後，張媽媽曾淑惠雖發聲明反擊，但外界仍不買單。為此，家寧18日再發4點聲明切割，稱自己去年創立的新頻道「秘月期POPOO」與原公司群海娛樂無關，不料卻被網友抓包，頻道及IG提供的聯絡方式就是群海的電子信箱，認為說法不攻自破。

家寧18日發出4點聲明，聲稱自己也是按月領取相同薪資及獎金，完全理解Andy未獲應有報酬一事，也贊同相關收益應公平分配，而且自己現在身為群海公司股東及監察人，也將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

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其中，家寧特別強調，去年創立的「秘月期POPOO」頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益，皆與群海公司無涉。

不過，有眼尖網友發現，目前「秘月期POPOO」頻道上的邀約電郵qunhaient@gmail.com正是群海娛樂的信箱，而且帳號就是群海娛樂的英文名稱（Qunhaient），讓切割公司的說法引發質疑。

相關話題發酵後，有網友發現，「秘月期POPOO」已悄悄將群海娛樂的郵件地址刪除，但家寧的個人IG仍有留存群海信箱。

其中，也有人持不同看法，認為家寧聲明本來就說「未來」以個人名義成立公司或工作室，所以現階段還掛著群海的信箱並不奇怪。

▼家寧個人IG也仍掛著群海娛樂的信箱。（圖／爆廢公社）