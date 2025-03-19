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國小校長遭指控抖音喊「我愛中國」　他親曝原因：只是為了刷積分

▲▼國小校長抖音喊「我愛中國」 桃園市教育局：將提考核會議處。（圖／翻攝自Threads／桃園市議員黃瓊慧）

▲黃瓊慧指控，桃園會稽國小校長鄭家興使用「中國版」抖音，還發布統戰言論。（圖／翻攝自Threads／桃園市議員黃瓊慧）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨桃園市議員黃瓊慧近日指控，桃園會稽國小校長鄭家興不但使用「中國版」的抖音，還在該平台上發表「我愛你中國」、「兩岸一家親」等言論。對此，遭到點名的鄭姓校長18日受訪時指出，相關言論是抖音官方模版及標籤，貼文只是為了累積積分解鎖觀看影片的福利，他從未改變國家認同。

黃瓊慧在Threads表示，她日前接獲家長投訴，桃園某國小的鄭姓校長在抖音上化名「超級貝克漢」，發布了一系列親中言論，像是我愛你中國、兩岸一家親等，甚至在世界12強棒球賽還說「我國贏了之後說台灣老弟幫中國雪恥」等，讓她質疑「校長這些言論不會影響我們的學子嗎？」

針對指控，鄭家興表示，她的妻子有在使用抖音追網劇，自己也會看一些體育賽事直播，使用抖音完全是娛樂用途，由於有一些影片必須要活動積分解鎖才可以看，他才會套用抖音官方模版及標籤發文累積積分，只是單純配合活動，強調自己從未改變國家認同，也未宣傳任何統戰思想。

針對爭議，桃園市教育局表示，他們3月初收到教師團體陳情後，已立刻函請校長說明，並於13日派人前往該學校進行查察，鄭校長14日已回函說明，針對鄭校長涉及的不當言行，後續亦會送交校長成績考核會議處。
 

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