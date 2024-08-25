2024桃園淨零生活節　推廣綠色消費理念邁向淨零目標

▲2024桃園淨零生活節推廣綠色消費理念。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

第一屆「桃園淨零生活節」活動，24日於桃園區風禾公園展開，現場展示綠色運具、食農教育、資源循環減廢以及環保友善產品，向市民推廣綠色消費理念。副市長蘇俊賓出席活動表示，淨零工作仰賴跨局處合作及公私協力推動，桃園市將透過產業、交通、生活、教育等不同領域的串聯與整合，共同推動桃園的淨零目標。

蘇副市長指出，桃園市積極推動城市永續發展，各項淨零轉型工作也持續展開，但他觀察桃園這近20年來的變化，人口數由188萬人，增加到現在已超過232萬人，工業產值也從2兆增加為4.8兆元，為全臺最高。

在這樣的趨勢下，桃園的淨零工作已不是各局處單打獨鬥可以做好，必須以全局觀的思維進行跨局處的整合，包含都發局推動上位的都市計畫，規劃鐵路地下化後續路廊建置，以綠帶或生態跳島的方式來減緩都市熱島效應、經發局致力輔導廠商轉型為低污染製程及智慧製造、交通局強化大眾運輸及綠色運具提升，環保局則是持續向廣大的市民朋友宣導淨零生活作法等，市府各局處推動的淨零政策是環環相扣，而且分年分期設定目標，穩健的執行。

市府環保局表示，這次活動適逢暑假倒數最後一個周末，吸引許多家庭親子共襄盛舉。活動內容豐富多元，包括知名兒童節目主持人小岳哥哥帶領的親子帶動跳、人氣樂團靈魂沙發與閃閃閃閃的熱情演出，以及知名功能醫學專家呂美寶營養師的淨零飲食指南，家樂福公共事務部長陳依芳也以企業的角度分享集團的淨零承諾與行動，引導消費者進行負責任的消費。

現場還匯集在地永續商家的攤位市集，包含電動運具、綠色商品、資源循環再利用教育區等，本次活動不僅讓市民體驗到了低碳生活的樂趣，也進一步推動了綠色消費的理念，為桃園市朝向2050年淨零排放的目標邁出重要的一步。