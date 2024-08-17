赴監理站道安講習「掛偽造車牌違停」　屏東男偽造文書罪送辦　

▲屏東監理站人員機警發現偽造車牌 。（圖／監理站提供）



記者陳崑福／屏東報導

謝姓男子駕駛自小客車到屏東監理站參加一般道安講習，監理站人員機警發現懸掛偽造車牌，他趁機逃離，監理站報警，屏東警分局循線查出他身分，傳訊到案。據了解，他先前違規，車牌被吊扣，才向不知男子購買該偽造車牌懸掛，警方偵訊後依偽造文書罪嫌函送法辦。

高雄區監理所屏東監理站13日辦理道安講習課程時，發現有上課學員駕駛懸掛偽造號牌車輛，違規停放於機車檢驗線出口，經查證車籍系統發現懸掛號牌有註記被冒用且車主已更換新號牌，研判現場號牌根本就是假的，隨即報請屏東縣警察局屏東分局派員到場查處。

屏東警分局於8月14日接獲屏東監理站報案後，經調閱監視器追查，已將涉案謝姓男子通知到案，並依違反刑法使用偽造文書罪移請屏東地檢署偵辦。據悉，謝男指因車牌被扣吊，購買該偽照車牌懸掛使用。

屏東警分局呼籲，駕駛人懸掛偽造車牌行駛於道路上屬於違法行為，除依道路交通管理處罰條例處罰外，使用偽、變造車牌同時涉有《刑法》212、216條偽造特種文書罪嫌，可處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。請駕駛人切勿以身試法，遵守相關法令，以維護自身及公共安全。