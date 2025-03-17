林秉樞2月已保外就醫！曾命危裝葉克膜　北所：恢復健康就回籠

▲林秉樞（中）2021年對當時交往的時任立委高嘉瑜施暴，被檢警拘提送辦。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民／新北報導

林秉樞2021年對當時女友、時任民進黨立委高嘉瑜毆打施暴，被依傷害等罪判刑2年9月定讞，在台北看守所內的台北監獄台北分監服刑至去年（2024年）12月，因重病戒護住院，所方根據醫師專業評估，認為林男在監無法獲得妥善治療，今年2月21日准許林男保外醫治，並報請新北地檢署命責付林父照顧。

現年46歲的林男於2023年10月6日入監，扣除偵審期間羈押226天，表定今年（2025年）11月20日刑滿，去年底已服刑過半，若累進處遇表現合格，林男原有機會申請假釋，卻在去年12月18日上午被發現意識不清、身體虛弱，所內駐診醫師檢查林男血壓偏低，情況不對勁。

林男立刻被所方戒護到合作的衛生福利部台北醫院急救，林男一度休克，幸被救回但持續住院，因腎衰竭伴隨敗血症，被裝上葉克膜治療。林父今年1月出面不露臉受訪，哽咽說兒子狀況十分不樂觀，「99.9%很難救活」，並指兒子體重從80公斤暴增到134公斤，住院期間24小時洗腎、連續近3周才控制住生命徵象。

▲林秉樞因施暴高嘉瑜被判刑2年9月定讞，圖為他上訴二審期間，到高等法院出庭。（資料照／記者吳銘峯攝）

林父質疑台北看守所沒及時送醫，事發前2天他去所內跟兒子會面，聽兒子胡言亂語，聲稱可能會比爸爸早走、「對不起，爸爸請你保重身體」，令他很心碎，後來接獲兒子住院消息，更不解為何「健康壯年人服刑1年突然病危」，他「為免浪費醫療資源」，已忍痛簽署放棄急救兒子同意書。

當時北所公開澄清，林男住院期間已於1月9日移除葉克膜，同月20日開始呼吸自主訓練，意識已恢復清楚、病情穩定。

據悉，林男先前在法院審理期間，就多次自稱患有高血壓、高血糖等宿疾，出現糖尿病酮酸中毒等症狀，但他服刑期間不愛吃正餐，常靠泡麵果腹，並頻繁購買所內福利社賣的瓶裝飲料當水喝，因而多次在所內就診。

▲林秉樞父親（中）出面不露臉受訪，聲稱已忍痛簽署放棄急救兒子同意書。（資料照／記者陳以昇攝）

林父聲稱去年事發後2天，接獲北所電話通知可替兒子申請保外就醫，但他和家人認為救人優先，要求等到醫囑兒子可出院門診追蹤治療時，才申請保外就醫，林父並函請新北檢調查兒子重症是否為「不明藥物」或「其他因素介入」造成，新北檢已分案處理。

所方今（17日）表示，林男的病況經醫師專業診斷，評估宜保外醫治以接受妥適醫療照護，符合《監獄行刑法》第63條規定，今年2月21日已辦妥林男保外醫治手續，經檢方責付林父帶回，林男保外醫治天數不計入刑期，所方每個月會訪視林男1次，恢復健康就送回監獄繼續服刑。據悉，林男目前需要長期呼吸治療。

林男於2021年11月間，將高嘉瑜軟禁在新北市板橋區1家旅館暴打，高脫困後帶傷挺身揭發林男一連串暴行並提告，引起社會關切聲援，檢警迅速拘提林男、聲押獲准，最後起訴林男涉犯傷害等8大罪名，一審新北地院將林男所犯竊錄等12罪合併判刑2年2月、得易科罰金79萬元，傷害罪判刑8月須入監。

二審高院2023年7月駁回上訴、維持一審判決，因檢方和林男都沒上訴而定讞。林男在一審審理期間交保80萬元前，被羈押226天，抵扣傷害罪8月徒刑至少還需坐牢14天，檢方不准林男易科罰金2年2月徒刑，將報到準備繳錢的林男直接送去服刑，並聲請法院定應執行2年9月徒刑定讞。