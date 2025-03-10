台大法律畢業「當偶像」挨批！高嘉瑜：姐不是一直在當偶像？

▲佳那發文卻被網友批評。（圖／翻攝自Threads）

記者曾筠淇／綜合報導

近日台灣偶像女團Primulav成員佳那（Kana-Kana 佳那）透露，有親戚詢問她台大法律系畢業後要做什麼？她則說自己要當偶像！然而文章一出，卻被網友批評，對此，她的「學姐」就發文直呼，「姐不是一直在當偶像嗎？」貼文底下，則有網友虧，「真的，被政治耽誤的歌手」、「偶像歌手」。

台灣偶像女團Primulav成員佳那（Kana-Kana 佳那）日前在Threads貼出畢業照和偶像照，寫道「親戚：啊你台大法律畢業後要做什麼？考律師？還是去當總統呀？我：我當偶像」。

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只是卻有網友認為，讀台大法律系然後當偶像很荒謬，因為已經享受了這麼多的教育資源，卻不想想社會需要什麼，這樣根本是浪費社會資源，可笑至極。但也有許多網友力挺佳那，認為畢業後要做什麼，自己想清楚就好了。

後來高嘉瑜則在臉書上發文表示，她有看到「台大法律系畢業，結果在當偶像的新聞」，但她實在不解，這有什麼好大驚小怪的？「姐不是一直在當偶像嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不只是偶像，還要等您回歸立委」、「對啊！你是女神！也是我們大家的偶像啊」、「好期待，好久沒發片了（誤）」、「姐不是在當偶像，就是在當偶像的路上」。還有網友直呼，「那就開始唱歌吧」、「是偶像嗎？感覺比較像是歌手」、「你可能是偶像，但一定不是歌唱偶像」、「什麼時候開演唱會」。