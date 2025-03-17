南投家扶用愛包圍方案　3／22重啟招募家庭夥伴協助弱勢家庭

▲南投家扶中心「用愛包圍」方案招募家庭夥伴。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投家扶中心近10年來結合家庭、社區和正式支持體系的資源，共同研擬照顧兒少的方式，並在今年持續盤點服務家庭樣貌及需求，訂於3月22日重啟辦理「用愛包圍家庭夥伴招募行動」，邀請社區民眾一起擔任家庭夥伴，協助家庭共築兒少安全、健康、快樂的成長環境。

南投家扶中心表示，家扶基金會長期與政府並肩推展兒童少年保護，與時俱進思索創新服務，應對當代更趨複雜的家庭關係、親子需求，並在2014年引進在美國行之有年的服務方案Wraparound，運用優勢觀點推動家庭，南投家扶也在同年加入推動行列，但目前因應夥伴招募不易而將服務轉型。

南投家扶以國中生「小美」為例，其父在她幼時即因病去世，且一直以來與媽媽的關係總是充滿著緊張與衝突，只喜歡與朋友相處，對媽媽的詢問關心常冷漠以對，但媽媽渴望與女兒能更拉近親子距離，卻始終無法改善；直到「用愛包圍」服務進入小美家，家庭夥伴展開定期的訪視服務，包含課業指導、情緒支持、親職技巧的示範與教導等，也藉家庭會議的召開與討論，讓小美逐漸體諒媽媽的用心、願意與媽媽對話，媽媽也試著相信小美自我照顧的能力，並給予彈性空間。

南投家扶中心主任李雅婷表示，在上述過程中存在著許多挑戰，但透過社工與家庭夥伴的團隊力量和不放棄的意志，現在小美母女兩人終於會試著告訴彼此心中的話，親子關係也逐漸加溫，也彰顯擔任家庭夥伴的重要意義；用愛包圍服務方案包含親代夥伴及子代夥伴，擔任過程家扶將透過多元培訓及督導制度，協助完備服務技能，並提供服務費用及交通補貼。

「用愛包圍家庭夥伴招募行動」將於3月22日（星期六）上午10時，在南投家扶中心七樓辦理，意者請洽家扶049-2222080劉旻昌社工、049-2422313張玉金社工。