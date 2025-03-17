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台南最大NET賣場遭控涉違法裝修　大樓管委會：若地震恐釀災害

▲台南市規模最大的知名NET賣場即將盛大開幕，卻遭到其大樓管理委員會指控該賣場在裝修工程期間，疑似破壞建築結構並佔用法定空地興建私人永久建築，嚴重危及住戶及消費者的安全。（圖／管理委員會提供，下同）

▲台南規模最大的NET即將開幕，卻遭到大樓管理委員會指控，該賣場在裝修期間疑似破壞建築結構並佔用法定空地。（圖／管理委員會提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市規模最大的知名NET賣場，預計23日盛大開幕，卻遭到其大樓管理委員會強烈抗議，管委會指控該賣場在裝修工程期間，未依法定程序取得相關許可，施工過程中甚至疑似破壞建築結構並佔用法定空地興建私人永久建築，嚴重危及住戶及消費者的安全，管委會要求市府落實安檢以維公共安全。

▲台南市規模最大的知名NET賣場即將盛大開幕，卻遭到其大樓管理委員會指控該賣場在裝修工程期間，疑似破壞建築結構並佔用法定空地興建私人永久建築，嚴重危及住戶及消費者的安全。（圖／管理委員會提供，下同）

管委會質疑市政府相關單位疑未依標準程序進行完整的安全檢查，任由賣場違規工程進行，罔顧公共安全與住戶權益。管委會指出，該賣場所在的延平大樓1、2、3樓目前為政大書局所有再轉租給NET，大樓樓高12層，為1978年興建的老舊建築，屬於47年危老建築（危險及老舊建築），本身結構安全疑慮已極大。

▲台南市規模最大的知名NET賣場即將盛大開幕，卻遭到其大樓管理委員會指控該賣場在裝修工程期間，疑似破壞建築結構並佔用法定空地興建私人永久建築，嚴重危及住戶及消費者的安全。（圖／管理委員會提供，下同）

大樓管委會指出，2025年1月30日，嘉義大埔發生芮氏規模5.6地震，導致來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落，砸毀停在樓下的2輛自小客車，所幸無人受傷。經市府工務局委託專業單位鑑定，結果顯示大樓氯離子超標，屬於海砂屋，耐震能力不足，建議拆除。

▲台南市規模最大的知名NET賣場即將盛大開幕，卻遭到其大樓管理委員會指控該賣場在裝修工程期間，疑似破壞建築結構並佔用法定空地興建私人永久建築，嚴重危及住戶及消費者的安全。（圖／管理委員會提供，下同）

而近期地震頻傳，建築結構更顯脆弱，管委會擔心賣場涉及違法裝修可能導致建築結構受損，一旦地震來襲，恐發生不可挽回的災害。管委會說，「這棟大樓本來就老舊，再被施工單位破壞結構，安全隱憂已讓我們每天提心吊膽，市政府還放任他們隨意施工，根本不顧我們的死活！」管委會成員氣憤表示。

此外，管委會還指出，該賣場所在大樓除該店外，樓內幾乎空無一人，缺乏常駐住戶及管理人員，導致治安問題日益嚴重。管委會擔心，若該賣場正式開幕，將吸引大量消費者湧入，卻缺乏完善的安全維護及管理措施，一旦發生突發狀況，恐導致消費者人身安全受到威脅。

「這棟大樓根本無人居住，晚上幾乎沒有燈光，若發生治安問題，消費者和住戶根本無法求援！」管委會成員強調，賣場在這樣的情況下強行開幕，完全是罔顧消費者生命安全的行為。

大樓管理委員會強烈要求，該賣場應立即停止裝修並延後開幕，依照法規進行合格安檢，確認建築結構安全無虞後再行營業。並呼籲市政府相關單位儘速介入調查，嚴查該賣場的裝修工程是否合法，並檢視整棟大樓的結構安全性，防止災害發生。

▲台南市規模最大的知名NET賣場即將盛大開幕，卻遭到其大樓管理委員會指控該賣場在裝修工程期間，疑似破壞建築結構並佔用法定空地興建私人永久建築，嚴重危及住戶及消費者的安全。（圖／管理委員會提供，下同）

針對市府疑似未落實安檢的指控，台南市政府建設局回應，已接獲投訴並將展開全面調查，檢視該工程的審核流程及安檢紀錄。市府強調，消費者及住戶的安全為市府首要考量，若該賣場未能完成合格的安全檢查，將依法要求延期開幕，並追究相關人員責任。

管委會強調，他們並非反對商家進駐，而是要求一切依照法規進行，確保裝修安全、建築結構穩固、治安管理完善，以保障消費者及住戶的生命財產安全。

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