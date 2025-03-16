批綠把人民當「人頭」　黃國昌嗆「太離譜」：有頭家被這樣對待？

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨自15日起進行「人民是頭家」宣講活動，民眾黨主席黃國昌今（16日）表示，民進黨在這過去一年多來，並沒有把台灣人民當「頭家」，而是當「人頭」，昨天行政院長卓榮泰稱「太離譜」，但今天卻找讓人民虧損上百億的龔明鑫上台宣講，這才是真的太離譜了。

針對民進黨「人民是頭家」宣講活動，黃國昌16日晚間於臉書以「民進黨有把人民當頭家嗎？」發文表示，這幾天民進黨以行政院長卓榮泰為領隊，連續在各地展開「人民是頭家」政策宣講，看完後感想是「過去這一年多以來，民進黨執政團隊並沒有把台灣人民當成是『頭家』，而是把人民當作『人頭』，借人民的名義去登記了台灣的民主法治」。

黃國昌提及，第一，當人民針對行政團隊運作方式有疑義，希望經營團隊能在國會殿堂中接受調查、詢問並且不要說謊，民進黨卻說是在「擴權」；第二，當人民接受了民進黨過去提出的治理主張與建議，要將中央與地方極度傾斜的財政收支進行調整，民進黨卻反過來說，選出來的地方首長只會「拿錢不辦事」？

黃國昌指出，第三，而當人民要求民進黨政府解釋「為何浪費頭家的納稅錢？到底誰該負責？」的時候，民進黨政府不僅不向頭家說明，反而公然欺騙、恐嚇人民，不繼續給民進黨大把鈔票，整個國家會「窒礙難行」。

黃國昌批評，昨天卓榮泰說真是「太離譜了」，但就在今天的宣講，民進黨竟然找了讓「頭家」在如興弊案虧損15億、讓「頭家」花了30億幫虧損上百億的聯合再生紓困，再自己跑去接受招待的龔明鑫上台宣講，「這是要跟頭家說明，民進黨的爛官是如何浪費大家的稅金，不但不用被究責，還可以持續吃香喝辣嗎？這才是真的『太離譜了』！」

「人民真的是頭家嗎？」黃國昌稱，人民日子過得苦哈哈，辛苦工作的血汗錢，從雞蛋到綠電都被民進黨這樣揮霍，住在幾坪的套房或合租公寓，希望能夠腳踏實地地為自己的未來打拚；而民進黨不想讓人民知道營運狀況、不讓人民討論財務分配、坐擁史上最高預算，卻還是要告訴大家「預算不能刪」，否則新春茶會會沒茶點，「有頭家被這樣對待嗎？」

黃國昌強調，人民是頭家，人民現在想知道這個國家幾年來是怎麼運作、錢是怎麼花的，歡迎大家參加民眾黨3月23日下午2時在新北板橋辦的「人民要當家」宣講，「我們會告訴大家，這幾年來民進黨是怎麼經營這個國家、把錢都浪費到哪裡？」也鼓勵大家可以去參加民進黨的「人民是頭家」系列講座，「想想哪一邊更有道理，你是頭家？還是人頭？」