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苗栗地院旁6樓高南洋杉倒下！　行人站一旁險被砸驚悚畫面曝

▲苗栗地方法院旁一顆南洋杉疑不禁強風吹打倒下，一旁行人險些遭砸中。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

東北季風發威！苗栗地方法院南側人行道一顆高約6樓高的南洋杉，昨（16日）下午不禁強風吹打瞬間斷裂倒趴，連帶波及交通號誌桿傾斜，當時樹下站了一名行人，幸運躲過一劫，苗栗市公所迅速鋸掉樹幹、清除路障，恢復正常通行。

▲▼苗栗地院旁6樓高南洋杉倒下！　行人講電話險被砸驚悚畫面曝。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗地方法院旁一顆南洋杉疑不禁強風吹打倒下，一旁行人險些遭砸中。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗市長余文忠表示，昨下午4點多接獲水源里長李玉華通報，指苗栗地方法院南側的中正路、正義街路口，有一顆南洋杉倒下時，壓扯電線後，接連砸毀路口交通號誌和警察局監視器系統，幸好沒有人員受傷。

▲苗栗地方法院南側一顆南洋杉疑不禁強颱吹打倒下，差點砸中行人，市公所緊急清除。（圖／苗栗市公所提供）

▲苗栗地方法院南側一顆南洋杉疑不禁強風吹打倒下，差點砸中行人，市公所緊急清除。（圖／苗栗市公所提供，下同）

▲苗栗地方法院南側一顆南洋杉疑不禁強颱吹打倒下，差點砸中行人，市公所緊急清除。（圖／苗栗市公所提供）

▲苗栗地方法院南側一顆南洋杉疑不禁強颱吹打倒下，差點砸中行人，市公所緊急清除。（圖／苗栗市公所提供）

市公所立即派遣清潔隊、公園路燈管理所抵達現場，一邊交通管制，一邊將樹幹分段鋸開，並通知縣政府交通工務處業務單位要求廠商前往處理。據指出，該顆倒下的南洋杉已種植多年，疑似根部患病或是東北季風太強才倒下，法院擔心再發生類似災害，商請市公所儘速將旁邊另一顆南洋杉伐除。

▲苗栗地方法院南側一顆南洋杉疑不禁強颱吹打倒下，差點砸中行人，市公所緊急清除。（圖／苗栗市公所提供）

市公所事後檢視路口監視器，案發時間為昨下午4時07分左右，當時倒下的南洋杉旁邊約1~2公尺處，站著一名行人疑似正在講電話，突然左側一團黑影倒下，男子嚇壞、本能地往旁閃避，幸好未被樹幹砸中。

監視器裡大樹旁邊差點被砸的行人是一名邱姓老翁，邱翁表示，案發當時跟羅姓友人在人行道散步，案發前先經樹下往東側行走，折返後站在樹旁，慶幸未被砸中，否則生死難料。

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