快遞能滲透竊密？　陸稱對國安構成「現實威脅」

▲網購包裹。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國安部最新警告稱，要警惕快遞安全風險，因為有境外間諜情報機關通過寄遞管道，對大陸開展滲透竊密等活動，並對大陸國安構成「現實威脅」，要求快遞企業必須接受國安機關監督管理，同時加強從業人員敏銳識別可疑包裹的能力。

大陸國安部微信公眾號今（11）日發文稱，多地國家安全機關向寄遞管道維護國家安全表現突出的先進集體和先進個人，進行了表彰獎勵；並稱「寄遞包裹無小事」，小小快遞也承載著關乎國家安全、社會穩定和人民群眾生命財產安全的重大責任。

大陸2024年快遞業務量達到1745億件，大陸國安部稱，「然而，寄遞行業在高速發展的同時，也被不法分子特別是境外間諜情報機關覬覦」。

文章指出，大陸國安機關工作發現，有境外間諜情報機關通過寄遞管道，對大陸開展滲透竊密等不法活動，如利用「互聯網+寄遞」等非接觸方式開展涉恐涉暴活動。

又或者，通過境外組織和個人利用寄遞管道，向大陸境內郵寄外來物種危及大陸生物和生態安全，或指使境內人員通過寄遞管道，竊取大陸獨有動植物樣本、稀缺金屬資源等，對大陸國家安全構成現實威脅。

大陸國安部強調，寄遞企業有義務配合國家安全機關的依法檢查，接受國家安全機關的監督管理，因國家安全需要提供相關用戶使用服務的資訊，予以必要的支持和協助，確保寄遞管道不被用於傳遞違法資訊或違禁物品，並對有關情況予以保密。

文章還提到，要嚴格寄件人身份查驗、強化驗視安檢流程；在加強國家安全知識培訓方面，要強化從業人員對禁寄物品的防範意識、辨識知識和處置能力，敏銳識別可疑包裹和可能危害國家安全的行為。