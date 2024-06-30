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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國安部：網友社交平台發文　竟無意間為間諜衛星「指了路」

▲▼太空,外太空,衛星。（圖／CFP）

▲大陸國安部指出，太空領域則是間諜領域「重災區」。（圖／CFP

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國安部今（30）早發文稱，發現各表「熱心」網民的無心之舉，譬如在軍事論壇、社群平台上分析衛星圖像變化等，無意間為間諜衛星「指了路」，造成洩密隱患，應引起高度警惕。

大陸國安部在官方公眾號發文指出，近年來，境外間諜情報機關通過衛星遙感觀測、軍機抵近偵察、海洋資訊監測等手段，意圖從「海、陸、空、天」全維度對大陸進行各類間諜活動，太空領域則是「重災區」。

文章顯示，大陸幅員遼闊，僅憑間諜衛星的對地觀測能力，要想從太空精准蒐集竊取敏感資訊，難度不亞於海底撈針，但大陸國家安全機關工作發現，個別網民的無心之舉在無意間為間諜衛星「指了路」，造成洩密隱患，應引起高度警惕。

文中具體闡述3方面，首先是為境外間諜衛星「定了位」，部分企業為進一步完善衛星地圖數據，打造了「用戶共創」機制，鼓勵相關愛好者上傳標記精確地理資訊，然而個別網民擅自拍攝並在地圖應用上傳未標識的涉密單位、軍事區域等敏感位置資訊，導致相關地理坐標數據洩露。

其次是為境外間諜人員「答了疑」，文章指出，個別網民為獲取談資或炫耀其專業能力，在衛星圖像中涉及軍事場景變化時，便主動在軍事論壇、社交平台上分析衛星圖像變化原因、分辨軍事設施設備型號和建設情況，甚至回答有關軍事戰略、裝備研發等提問，造成相關敏感甚至涉密資訊外洩。

最後是為境外間諜情報機關「搭了橋」，文章稱，從近期破獲的多起案例看，境外間諜情報機關通過網路勾連的方式招募人員，「協助」在機場、港口、軍事基地周邊安裝探測裝置；相關人員一旦完成設備安裝，境外間諜衛星就能實時接收蒐集竊取的敏感資訊數據，給國家安全帶來嚴重威脅。

大陸國安部提醒，在享受科技發展成果的同時，面對看不見的「間諜之眼」，廣大人民群眾要提高警惕、加強防範，譬如敏感區域不拍照、涉密資訊不評論、可疑設備不安裝等，努力為維護國家安全貢獻力量。

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