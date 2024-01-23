小紅書博主分享「穿越軍事禁區」攻略　被解放軍批漠視國安

▲有大陸博主在小紅書發文分享穿越軍事禁區。（圖／翻攝自鈞正平）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少博主會在社群平台「小紅書」分享攻略，不過大陸一名女子卻發了「穿越武漢『禁區』」的內容，被大陸國防部官方新聞帳號「鈞正平」怒批「該博主對國家安全的漠視卻令人擔憂」。

據《大河報》報導，有博主在小紅書等社群平台上，分享了槐山磯石駁岸的拍照攻略，標題為「穿越武漢『禁區』我看到了什麼」，畫面可見，現場有著大大的「軍事重地，禁止進入」的警告標識，但她不僅無視並進行拍照，還引導網友翻越圍欄，稱該方法「簡單快捷」。

▼ 攻略內容。（圖／翻攝自鈞正平）

相關內容被大陸軍方盯上。「鈞正平」指出，分享旅遊攻略、欣賞美景本是人之常情，但該博主對國家安全的漠視卻令人擔憂；軍事重地涉及國家機密，此前，大陸國安部已多次發布提醒，將國家軍事資訊擴散至網路，被別有用心之人利用，將對國家軍事安全造成嚴重危害。

文章稱，根據《中華人民共和國軍事設施保護法》，中華人民共和國的組織和公民都有保護軍事設施的義務；任何擾亂軍事禁區、軍事管理區管理秩序和危害軍事設施安全的行為都將受到法律嚴懲。

「鈞正平」最後提醒網友，切勿盲目跟風，尊重軍事禁區規定，嚴格遵守法律法規要求，共同築牢國家安全的基石。

大陸官媒《環球時報》也發文批評該類行為稱，一些所謂的網紅、博主漠視國家法規，覺得什麼地方都可以去「越位」博出位，瘋狂踩紅線，把挑戰國家安全當成「新流量密碼」，實在是昏了頭，無知、無腦更無德！這股歪風不整治，一旦有人有樣學樣去拍照，被境外間諜機構利用，後果更是不堪設想。

據悉，鈞正平諧音為「軍政評」，是中共中央軍委政治工作部宣傳局、大陸國防部新聞局使用的集體筆名。