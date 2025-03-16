陸推出「AI標識法」　所有生成內容必須添加標識

▲AI技術發展快速，但也出現不少濫用的情況。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部、國家廣播電視總局近日聯合發布《人工智慧生成合成內容標識辦法》，要求AI生成合成的內容，未來都必須添加標識。

大陸網信辦表示，近年來，人工智慧（AI）技術快速發展，為生成合成文字、圖片、影片等提供了便利工具，海量訊息得以快速生成合成並在網路平台傳播，在促進經濟社會發展的同時，也產生了生成合成技術濫用、虛假訊息傳播擴散加劇等問題。

根據《人工智慧生成合成內容標識辦法》，人工智慧生成合成內容是指利用人工智慧技術生成、合成的文本、圖片、聲音、影片、虛擬場景等。人工智慧生成合成內容標識包括顯式標識和隱式標識。

例如，可能導致公眾混淆或者誤認的，應當在生成或者編輯的訊息內容的合理位置、區域進行顯著標識，向公眾提示深度合成情況，包括「智慧對話、智慧寫作等模擬自然人進行文本的生成或者編輯服務」。

網信辦相關負責人提到，《人工智慧生成合成內容標識辦法》的一大重點是為了解決「哪些是生成的」「誰生成的」「從哪裡生成的」等問題，推動由生成到傳播各環節的全流程安全管理，力爭打造可信賴的人工智慧技術。

大陸近期發生多起濫用AI的相關事件，包含用AI假冒名人推銷產品，甚至透過AI假冒名人進行詐騙等，連知名藝人靳東、企業家雷軍都成為假冒的目標，並已經有大量受害者被騙上當。