退休將領成肥貓　出國照領高薪

▲國軍軍眷住宅公用合作社理事主席鄭昇陽遭人爆料指出，其以合作社虧損為由，要求社員們減薪，孰料卻反手將自己的「駐社費」調漲2萬元。（圖／翻攝自新北市榮服處官網）

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「國軍軍眷住宅公用合作社」（下稱合作社）再爆爭議！本刊曾報導過時任該社理事長的鄭昇陽，應邀台灣土地開發公司子公司、台創公司之名，邀請合作社投資「花蓮新天堂養生行旅」，以土地作為擔保簽下1.5億元合約，並投入9千萬現金，孰料工程進度嚴重延宕，擔保品遭抵押給銀行，加上合作社先前給出的9千萬元竟是「支票」而非「本票」，9千萬元幾乎血本無歸。

然而本刊近日再接獲投訴指出，鄭昇陽已由總經理陞任該社「理事主席」，以合作社民營化虧本為由，要求社員們至少減薪6000至2萬元，以共體時艱，孰料卻未經理事會決議反手將自己的「駐社費」調漲2萬元，因而遭到內政部來函要求依理事會決議處理。

回顧合作社成立歷史，國防部早年為解決軍軍眷無舍官兵住宅問題，依據《合作社法》與《住宅公用合作社推進辦法》，於1976年向內政部申請登記，為我國第一個為軍眷住宅服務的機構，著手推動眷村改建，總計改建91處眷村，而隨著國內眷村改建逐步完成，合作社也在2013年功成身退。

由於其相關歷史，合作社的社員組成也多為軍人、軍眷與榮民、榮眷，每人繳交1000元會費後即可入會成為終身會員，再由8000多名會員中選出15名理事，理事中再選出理事主席，以協助處理社內業務，同時聘有約20至30名工作人員。

▲本刊曾報導過時任總經理的鄭昇陽，應邀台開子公司、台創邀請投資「花蓮新天堂養生行旅」，投入9千萬現金，孰料後續台創跳票，9千萬元幾乎血本無歸。（圖／資料照／CTWANT提供）

不過合作社過往以興建軍眷住宅作為主要收入，隨著眷村改建完成，合作社已無法靠著改建眷村作為主要收入，因此在2016年向內政部申請核准，正式脫離國防部管轄，改為民營，盈虧自負。

而本刊接獲爆料指出，該合作社理事主席鄭昇陽為退休少將，過去曾任該社總經理，如今再透過15名理事力量，以超過半數之姿，被票選成為理事主席至今，退休金加駐社費每月至少20萬元。

鄭昇陽卻被控訴，其先以合作社經營虧損，需要員工們一起「共體時艱」，每人減薪約6000至2萬元，要員工「能留下的就繼續留下來」，然而其卻反手透過自己的理事主席權力，於2022年4月未經理事會、社務會與社代會等同意，就先將過去每月6萬元的駐社費，直接調漲為8萬元，因此遭到內政部8次來來函要求完備程序，直到2023年3月鄭昇陽才完成相關程序。

現任理事于志傑也出面對此痛批，怒指鄭昇陽就是肥貓，其一面要員工共體時艱，一面卻反手調漲自己可請領的費用，而這些過程卻均未通過社務會訂定基準與社員代表會通過，甚至因此遭到內政部函文指出，其駐社費調漲「未符程序」，並要合作社，「優先考量貴社整體財務狀況與社會觀感」，但鄭昇陽卻無視內政部來函繼續坐領高薪，讓他痛批鄭溢領公費至少23萬餘元，視法規與內政部為無物。

▲國防部早年為解決軍軍眷無舍官兵住宅問題，成立軍眷住宅公寓合作社，推動眷村改建，如今隨著眷村改建退場，成為民間社團，由內政部管轄。（圖／資料照／CTWANT提供）

而更讓他氣憤的是，鄭昇陽不只調高自己的駐社費，由於駐社費需當天現身辦公室才可領取，但鄭昇陽明明人未進合作社，與家人出國旅遊，或是前往斯里蘭卡教育訓練等，共約7日時間，人沒進社，卻照樣坐領每日高達5千元的駐社費。

對此，鄭昇陽也回應指出，其連任後於2022年4月第23屆暨2024年4月第24屆召開第1次理事會，由理事提議「駐社4天發給公費8萬元」，2次選舉經表決所有理事悉數贊成，且相關支給金額低於9萬元，符合社代會通過之支給標準，程序、金額與作法均符合規定，經費支用程序嚴謹，均符合「合議制、多數決」之民主治理原則，非其個人所能擅專，更非個人可以執意調高駐社公費。

針對被控未入社、帶家人出國卻仍照領駐社費一事，鄭昇陽解釋，確實曾帶家人出國旅遊，但出國期間仍以Line處理工作，均有紀錄可查，且秘書也忠實紀錄駐社時間及工作摘要，每月綜整紀錄保存，以利內政部或監事查考。而合作社規定理事會主席需「每週駐社4天」，但並未明訂哪4天，而是由主席視公務活動彈性調配。

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