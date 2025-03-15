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水逆開始了！資料快備份　12星座「生存指南」一次看

▲▼上網,視訊,手機,筆電,電腦。（示意圖／達志影像）

▲水逆期間要多留意資料備份的問題。（示意圖／達志影像）

文／阿谷老

今年的第一次水逆來啦！除了水星逆行之外，金星同時也在逆行，最明顯的感受就是「金錢」和「關係進展」都會卡卡的。整體金逆和水逆會持續到4月，快來看看12星座在水逆期間要特別注意什麼吧！

牡羊座（3/21~4/19)
3月14水星就開始逆行牡羊座，牡羊座的朋友要格外小心合約相關問題，以免因為細節沒定清楚造成後續合約爭議，另外牡羊座本月有可能犯極小的錯誤，例如行事曆忘了填開會時間，導致老闆空等員工的情形發生，3/14～4/6這段時間都要特別留意工作細節喔！

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金牛座（4/20~5/20)
金牛座的朋友在3/14～4/6水逆期間需要小心資料備份問題，會常遇到電腦當機、手機當機或是莫名其妙儲存完後資料還是不見的情形，建議你至少備份資料兩個地方以上，以免事倍功半喔！

雙子座（5/21~6/20)
雙子座的朋友本次水逆比較被影響的時間點在3/30～4/6這一周，這一周切勿感情用事，在工作上即便覺得滿腹委屈，撐過這周就好了，不要因為一時的心情不悅而離職或跟同事老闆爆衝突，也切勿在本周八卦，有時候傳言歪扭的程度，你無法想像。

巨蟹座（6/21~7/22)
巨蟹座本次水逆比較需要注意的是可能會被身邊人的情緒波及，3/13～4/6這段時間大家會把情緒帶給你，但絕對不是針對你，最好的做法就是左耳進右耳出，不放在心上，那你就不會受到水逆影響囉！

獅子座（7/23~8/22)
獅子座本次水逆要格外小心合約、專案以及溝通問題，3/14～4/6這段期間簽約一定要有第三方在場、會議錄音、會議記錄等，這段期間你們說出來的話，對方聽起來有可能曲解原意，導致後面合作時認為與當初說的不一樣，要避免這類事情發生，一定要做好存檔，檔案也記得要備份，絕對不要小看這次水逆的威力喔！

處女座（8/23~9/22)
處女座3/14～4/6水逆期間切勿找人麻煩，做好自己的事情就好，不要管閒事，以免閒事管一管，反而加重了自己的工作量，吃力不討好就算了，還有可能莫名其妙惹到主管，「完成自己份內的事情後下班」是處女座本月指點。

天秤座（9/23~10/22)
天秤座3/14～4/6水逆期間要小心錢財，例如出門要小心錢包，容易遇到扒手或是電話詐騙，這段期間也盡量減少投資，錢以「守住就是賺」的想法運用為佳。

天蠍座（10/23~11/21)
天蠍座3/14～4/6水逆期間要避免與人衝突，在工作上會遇到老闆或廠商出爾反爾，合約專案一改再改的情形，這段期間你會常遇到這些事情，不需要衝突，也不需要給太多個人意見，只需要記得每一次修改的地方要分別存檔，誰提議修改也記錄上去，這個月「紀錄很重要」喔！

射手座（11/22~12/21)
射手座3/14～4/6水逆期間容易在自己最有把握的事情上犯錯，所以工作上不要因為駕輕就熟後，就忽略了SOP的細節，水逆期間有可能惡魔就藏在細節裡，犯小錯而導致專案延遲、產線停擺的嚴重情形發生喔！

摩羯座（12/22~1/19)
摩羯座3/14～4/6水逆期間會經常被找麻煩，在公司被老闆要求專案不斷重寫，在家裡也是說什麼都會被反駁，這段期間不要有太多創意想法，守舊就是最棒的選擇。

水瓶座（1/20~2/18)
水瓶座3/14～4/6水逆期間要特別留意職場中與上司溝通雞同鴨講，所有工作上的事情盡量用email溝通，留下文字記錄，以免造成溝通誤會的問題。

雙魚座（2/19~3/20)
雙魚座三月份要特別注意工作專案拖延的問題，尤其到3/30水逆進入雙魚座，雙魚的朋友們會開始對於自己的專案跟工作自我懷疑、沒自信等各種幻想，早就完成的專案也會不敢往上呈報。所以「按部就班不拖延」就是你們這段期間的關鍵處事原則，所有的創新想法及新項目合作可以等4/7後再開始進行。

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