2km外精準狙殺俄軍！烏克蘭「神級狙擊手」埋伏4天　1槍命中

▲Lektor埋伏整整4天，只為1槍擊殺目標。（圖／翻攝自基輔郵報）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭一名綽號「Lektor」（意為「講師」）的神秘狙擊手在2069公尺外，成功狙擊一名移動中的敵軍，創下全球狙擊史上最遠的擊殺記錄。他本人受訪時也透露，這次任務極為困難，他與團隊成員在惡劣氣候下埋伏4天，才找到適當的時機扣下扳機，擊斃目標。

根據《基輔郵報》報導，Lektor在2024年12月手持.338拉普麥格農（.338 Lapua Magnum）口徑步槍，僅用1發子彈便成功命中目標。他與團隊成員在惡劣的天氣下連續埋伏4天，忍受暴雨與強風，直到天氣好轉，敵軍無人機開始出動後，他才成功找到適當的時機扣下扳機，一舉擊斃敵人。

當時敵方單位攜帶高科技設備，顯示該部隊可能包含高級軍官或特種部隊。Lektor受訪時表示，這次的狙擊任務「極為困難」，因此也創下這款武器與彈藥的最遠擊殺紀錄。

▲擊殺瞬間畫面曝光。（圖／翻攝自基輔郵報）



Lektor強調，「扣下扳機的瞬間，完全取決於射擊技術，腦中不容許有任何雜念。」他也表示，在實際戰場上能夠完成這種距離的狙擊極為罕見，尤其是使用這款口徑的步槍，成功率相當低。

他直言，「但我了解彈道，知道子彈的飛行軌跡，所以我決定試試看，結果成功了。」他也坦言「這種射擊沒有犯錯的空間，稍有晃動，就會被敵方的無人機鎖定。」

烏克蘭情報部門也對Lektor的成就表示高度讚揚，認為他展現出極高的專業度與專注力。Lektor透露，他的兒子也與他並肩作戰，兩人同一天入伍，至今仍在前線奮戰，並肩保衛國家。