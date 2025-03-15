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賴清德稱對岸「境外敵對勢力」　陸官媒痛批：必遭有力懲戒！

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德在國安高層會議後舉行記者會。（圖／總統府提供）

記者蔡紹堅／綜合報導

總統賴清德13日召開國安高層會議，公布應對對岸威脅的17項策略，並在會後的記者會上稱對岸為「境外敵對勢力」。對此，大陸官媒《中央廣播電視總台》及《人民日報》15日分別發文痛批，「大陸方面歷來言出必行，賴清德猖狂挑釁，必遭有力懲戒！」

《中央廣播電視總台》發文提到，賴清德此次加碼宣揚「台獨」分裂謬論，蓄意升高兩岸對立對抗，是因為「台獨工作」陷入內外交困的泥潭，「賴清德不僅在島內面臨嚴重的施政困境，大陸快速發展進步、兩岸融合發展走深走實，也令其靠抹黑污蔑大陸打『抗中反中牌』愈發站不住腳和力不從心。」

《中央廣播電視總台》在文中指出，更讓仰美鼻息的賴清德深感恐慌的是，美國新政府上台以來，不再唱「民主」高調，視盟友為肉票，「美國利益優先」，奉行「交易式外交」，「美國會比預期更快棄台」的聲音不絕於耳，「賴清德如此高調叫囂，就是妄圖一方面轉移島內矛盾焦點，另一方面向美國示好，極力證明自己還有可供盤剝的價值。但他顯然是狗急跳牆、打錯算盤，從泥潭跳向更加絕望的火海。」

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

《中央廣播電視總台》在文中強調，「大陸對此決不容忍、決不姑息，有的是懲戒『台獨』宵小的手段。賴清德之流膽敢以身試法，鋌而走險，必將自取滅亡。」

《人民日報》也發文指出，賴清德所謂「行動方案」，是徹頭徹尾的「綠恐謀獨」，是對「九二共識」的全面否定，是對兩岸交流的全面隔絕，再次證明其人是「兩岸和平破壞者」「台海危機製造者」，處心積慮通過極力渲染「大陸威脅」，試圖在島內推行高壓政策，製造「綠色恐怖」，以實現打壓政治異己、鞏固「綠色威權」統治的目的。

《人民日報》在文中提到，「台獨」就意味著戰爭，倘若賴清德當局誤判形勢、不斷挑釁，甚至要以身試法，那必然是自取滅亡，「廣大台灣同胞要認清賴清德一意孤行的嚴重後果，看清賴清德之流將會給台灣帶來的深重禍害，堅決同“台獨”挑釁行徑作鬥爭。」

《人民日報》並強調，任何人任何勢力都不要妄想把台灣從中國分裂出去，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

總統賴清德13日在國安高層會議後的記者會上回答記者提問，他表示，台灣從來不是升高情勢的那端，而是做為區域穩定安全的力量，根據多年來中國對台的行為，中國完全符合我國《反滲透法》定義，「中國是台灣境外的敵對勢力。」

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