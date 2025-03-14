家寧一家聲明稿被萬人轟爛　網友狂刷留言：證據、帳目公布出來

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）
記者鄒鎮宇／綜合報導
YouTuber家寧被前男友Andy指控奪走頻道經營權，她沉默數日後終於在14日發布6點聲明反駁，但依然未能平息爭議。網友看完聲明後，紛紛在「群海娛樂」的粉專下怒嗆，「只是委託對方媽媽協助帳務，結果變成自己只是員工？」
群海娛樂股份有限公司14日發出聲明表示，因為Andy、家寧過去有投資失利的經驗，因此曾淑惠女士得到同意後採取固定薪資制度，並會發放額外獎金。另外，比賽贏來的百萬名車，當時貼補差價購入其他車款，且未登記在Andy或公司名下，僅拿來做為公務車使用，未來將轉移到公司名下。
群海娛樂指出，商標最初確定是用個人名義完成登記，「本公司理解此舉可能引發誤解，日後雙方可協調商標權利歸屬」、Andy目前仍是登記股東、財務作業近日才結算完成。最後，除了對Andy喊話外，也強調「對於不實指控及任何損害本公司聲譽之行為，將採取必要法律行動，以維護公司及全體股東之權益」，呼籲網友謹言慎行。
網友看完紛紛怒轟，「完全就是在玩文字遊戲」、「如果那麼站得住腳，有種有公開完整財報，屁話一堆，你在威脅誰？」「10年了還沒算完？每年財務報表，營運不是都要處理好嗎」、「投資失利干你屁事啊！人家有本事賠，憑什麼給你固定薪資？啊證據呢？有簽合約嗎？股東盈餘呢？不用分潤嗎？」
也有人說，「我媽小時候也是考慮到我年紀尚輕，就把我紅包收起了，到現在也是不懂去了哪裡」、「公務車開了4年是誰在開啊？我們安迪老師騎機車餒」、「還有誰會無緣無故把自己薪水百萬變成只剩下5萬可以領，有種公布過去帳目再來說」、「這公司真的有在運作嗎？8年前創立的公司，為發聲明稿，今天才創立粉專？」「這是一個員工把老闆開除的故事
」。
群海娛樂股份有限公司 聲明稿 茲針對近日王崇睿（Andy）先生對本公司負責人曾淑惠女士及本公司旗下藝人張家寧女士之間的紛擾，群海娛樂股份有限公司特此聲明如下，以釐清事實，避免大眾誤解。由群海娛樂Qunhaient 發佈於 2025年3月14日 星期五
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