家寧一家聲明稿被萬人轟爛　網友狂刷留言：證據、帳目公布出來

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber家寧被前男友Andy指控奪走頻道經營權，她沉默數日後終於在14日發布6點聲明反駁，但依然未能平息爭議。網友看完聲明後，紛紛在「群海娛樂」的粉專下怒嗆，「只是委託對方媽媽協助帳務，結果變成自己只是員工？」

群海娛樂股份有限公司14日發出聲明表示，因為Andy、家寧過去有投資失利的經驗，因此曾淑惠女士得到同意後採取固定薪資制度，並會發放額外獎金。另外，比賽贏來的百萬名車，當時貼補差價購入其他車款，且未登記在Andy或公司名下，僅拿來做為公務車使用，未來將轉移到公司名下。

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群海娛樂指出，商標最初確定是用個人名義完成登記，「本公司理解此舉可能引發誤解，日後雙方可協調商標權利歸屬」、Andy目前仍是登記股東、財務作業近日才結算完成。最後，除了對Andy喊話外，也強調「對於不實指控及任何損害本公司聲譽之行為，將採取必要法律行動，以維護公司及全體股東之權益」，呼籲網友謹言慎行。

網友看完紛紛怒轟，「完全就是在玩文字遊戲」、「如果那麼站得住腳，有種有公開完整財報，屁話一堆，你在威脅誰？」「10年了還沒算完？每年財務報表，營運不是都要處理好嗎」、「投資失利干你屁事啊！人家有本事賠，憑什麼給你固定薪資？啊證據呢？有簽合約嗎？股東盈餘呢？不用分潤嗎？」

也有人說，「我媽小時候也是考慮到我年紀尚輕，就把我紅包收起了，到現在也是不懂去了哪裡」、「公務車開了4年是誰在開啊？我們安迪老師騎機車餒」、「還有誰會無緣無故把自己薪水百萬變成只剩下5萬可以領，有種公布過去帳目再來說」、「這公司真的有在運作嗎？8年前創立的公司，為發聲明稿，今天才創立粉專？」「這是一個員工把老闆開除的故事

」。