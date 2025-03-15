「一代大俠」張振寰離世享壽65歲　昔家暴前妻鮑正芳

▲張振寰。（圖／翻攝網路）

記者葉國吏／綜合報導

台灣資深男演員張振寰於14日下午被發現陳屍在住家內，享年65歲。根據警方表示，鄰居因聞到張振寰家中傳出異味而報警，警方與消防人員到場後，確認張振寰已經過世多日。

張振寰曾在1983年《小李飛刀》中飾演荊無命，並在1984年《大俠沈勝衣》中擔任主角沈勝衣，當年紅極一時。14日下午4點55分，警消接獲張振寰鄰居報案，指稱在北市南港某民宅傳出異味。警消人員到場後發現張振寰已經身亡多時。南港警方初步判定，現場無外力介入跡象，死因疑似為病逝。

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對於張振寰死訊，《中天新聞網》詢問前妻鮑正芳經紀人，對方表示：「正在了解中」。鮑正芳二婚嫁給張振寰，沒想到張振寰演藝事業不順，改從商後欠下大筆債務，因此酗酒、躁鬱症纏身，鮑正芳當時就曾吐露家暴過往，表示張振寰只要喝酒「就對我咆哮，有次還拿菜刀追砍我」，最終兩人決定離婚。

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