　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐保內鬼3／神鬼理賠員一條龍詐保千萬　金管會開鍘罰720萬原因曝

▲產險,防疫保單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲詐保內鬼害慘老實保戶，金管會重罰台壽保720萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台灣人壽爆發內部詐保醜聞，楊姓理賠人員利用內控漏洞，獨攬受理、立案、審核等關鍵權限，成功詐領161件理賠款，涉案金額高達2397萬元，讓公司蒙受鉅額損失。金管會調查後，認定台壽內控機制嚴重失靈，更延誤10天才通報，依相關缺失重罰720萬元，創下保險局近一年來最高罰鍰紀錄。

金管會今年2月指出，台壽保楊姓理賠人員透過「一條龍」操作，從受理案件、登錄系統、審核理賠，到款項發放皆可自行處理，內部竟無任何監督與防弊機制。由於理賠金核發系統完全依賴理賠人員輸入的數據，會計部門亦未進一步審查憑證，導致詐保行為長達近一年半（2023年5月至2024年10月）才被揭發。

金管會認台壽保內部控管失靈、請款作業缺失及通報延遲三大缺失，祭出720萬元裁罰，其中內控未設牽制機制罰款 420萬元，請款作業缺失罰款180萬元，未依規定通報罰款120萬元。

金管會表示，台壽原本可能希望提升理賠效率，因此讓理賠人員自行受理、承辦並審核案件，試圖加速作業流程。然而，追求快速不代表可以忽略風險管理，理賠審查應有適當的「牽制機制」，避免單一人員擁有過多權限，導致內控失靈，甚至淪為詐保溫床。

資深保險員受訪說，詐保行為不僅傷害保險公司的財務，也會影響誠實保戶的權益。他指出，像是醫療險、傷害險的理賠審查門檻提高，未來恐怕會更加嚴格，讓真正需要保障的民眾受影響。

此外，他也擔心，保險公司為了填補損失，可能提高保費，最終仍由所有保戶共同承擔詐保的成本。「保險的核心精神是風險分攤，但當少數人透過詐欺牟利，誠實保戶卻得為此買單，極為不公平。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
558 2 7669 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明
快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐保內鬼4／保險淪ATM！1家8口涉裝病爽拿6500萬　法院判無罪

詐保內鬼3／神鬼理賠員一條龍詐保千萬　金管會開鍘罰720萬原因曝

詐保內鬼2／每月都骨折！台積電工程師蹽落去...沈迷禮服酒店燒千萬

詐保內鬼1／台壽保理賠專員監守自盜　揪高中同窗聯手詐領2389萬

人妻出軌武術教練「懷孕了」！尪傻傻養兒多年　一驗DNA滿頭綠

快訊／高雄女命案！警深夜尋獲1屍　男女涉殺人棄屍屏東山區　　　

「小翁立友」遭囚緬甸詐騙園區6個月　到台中吃飽去偵訊

彰化某私立國中爆霸凌？學生座位遭惡意破壞　校方：調查中　

臭襪藏海洛因3人遭逮　毒蟲辯「不知怎在我身上」員警也氣笑

台中爸媽虐2女兒「揍到9月嬰翻白眼」　二審再判2人入監服刑

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

天后闆妹喊話「投資Andy500萬」　蹦闆送精品..地產董事送房子！

隋棠曾抵制黃子佼　「孟耿如身分很兩難」

李唯楓心疼挺Andy..揭他分手後狀態　批家寧一家「有點超過」：不讓他活下來

大聯盟海外賽來台灣？ #大谷翔平 也期待：非常適合！

【收編過程全紀錄】露營遇流浪貓主動撒嬌＞＜！

詐保內鬼4／保險淪ATM！1家8口涉裝病爽拿6500萬　法院判無罪

詐保內鬼3／神鬼理賠員一條龍詐保千萬　金管會開鍘罰720萬原因曝

詐保內鬼2／每月都骨折！台積電工程師蹽落去...沈迷禮服酒店燒千萬

詐保內鬼1／台壽保理賠專員監守自盜　揪高中同窗聯手詐領2389萬

人妻出軌武術教練「懷孕了」！尪傻傻養兒多年　一驗DNA滿頭綠

快訊／高雄女命案！警深夜尋獲1屍　男女涉殺人棄屍屏東山區　　　

「小翁立友」遭囚緬甸詐騙園區6個月　到台中吃飽去偵訊

彰化某私立國中爆霸凌？學生座位遭惡意破壞　校方：調查中　

臭襪藏海洛因3人遭逮　毒蟲辯「不知怎在我身上」員警也氣笑

台中爸媽虐2女兒「揍到9月嬰翻白眼」　二審再判2人入監服刑

眾量級賺超過1億！Andy「6年領695萬」佔6.95%　網狂呼喚國稅局

詐保內鬼4／保險淪ATM！1家8口涉裝病爽拿6500萬　法院判無罪

詐保內鬼3／神鬼理賠員一條龍詐保千萬　金管會開鍘罰720萬原因曝

詐保內鬼2／每月都骨折！台積電工程師蹽落去...沈迷禮服酒店燒千萬

Andy反擊家寧訂閱飆升193萬！凌晨發新影片對決　即將超越眾量級

詐保內鬼1／台壽保理賠專員監守自盜　揪高中同窗聯手詐領2389萬

Andy北部「套房月租6千」驚呆萬人　地段曝光讓網讚：房東超佛心

人妻出軌武術教練「懷孕了」！尪傻傻養兒多年　一驗DNA滿頭綠

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了　全班瞬間沸騰

快訊／Andy反擊了！打臉家寧母女 　傳訊「頻道屬你我」隔天被封鎖

【收編過程全紀錄】露營遇流浪貓主動撒嬌＞＜！

社會熱門新聞

警深夜尋獲1屍　男女涉棄屍屏東山區

「小翁立友」遭囚6個月　到台中吃飽去偵訊

老董開X6逼車害死5歲童！賠1200萬換緩刑

陳康岳遭囚詐騙園區　自行脫困搭機返台

快訊／土城木材廠全面燃燒　烈焰沖天

台塑麥寮廠工人遭562Kg鋼瓶櫃壓身亡　值班主管遭判刑

眼鏡蛇咬傷！麻豆新樓醫院6支血清搶命

快訊／國1追撞「大貨車折甘蔗」　南北全塞爆

台中爸媽虐2女「揍到9月嬰翻白眼」　二審仍要坐牢

殺人犯開庭問「什麼罪再說一次」法官愣

爛醉男夜店耍整夜....嗆警「Fxxk」　長腿女蹲跪地：我幫他道歉  

人妻出軌武術教練懷孕！綠帽尪傻傻養小孩

知名餐飲為省錢毒害市民　黑心環保業者狠撈3億

外送員私下接單衰淪取簿手　獲判無罪

更多熱門

相關新聞

每月都骨折！台積電工程師加入詐保行列

每月都骨折！台積電工程師加入詐保行列

士林地檢署偵破台壽保內部詐保案，除偽造理賠紀錄的手法驚人，詐款的去向更是令人瞠目結舌。主嫌楊姓專員與5名高中同窗共謀詐領2389萬元，楊男得手逾千萬元，他全拿去北市東區高級禮服酒店揮霍，短短1年成「超級大戶」花掉1300萬元，瘋狂程度連酒店幹部都驚訝不已。

保險專員揪同窗詐保2389萬戰酒店！

保險專員揪同窗詐保2389萬戰酒店！

欠債強制執行　「保險法」修正豁免範圍出爐

欠債強制執行　「保險法」修正豁免範圍出爐

台銀又躺槍！央行揪違規房貸　挨罰百萬

台銀又躺槍！央行揪違規房貸　挨罰百萬

行政院修《保險法》　訂出保單強制執行豁免範圍

行政院修《保險法》　訂出保單強制執行豁免範圍

關鍵字：

詐保金管會台灣人壽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Andy反擊了！打臉張媽媽6聲明

家寧沉默2天回應了！列6點駁斥反控Andy變更收益分配

逆風挺家寧！　台南Josh「一句話」5萬人喊讚

家寧6聲明落落長！律師點1破綻：應該沒找律師

偷看LINE訊息「卻不顯示已讀」　大票網友實測讚爆！

家寧一家被抓包「為發聲明開粉專」　臉書遭灌爆洗版

非洲舞團喊「家寧還錢」：整碗被妳端走

陳沂酸家寧一家法盲　教她1招打臉Andy

曾國城失言挺黃子佼「遭代言品牌切割」！

拾汣茶屋突推新品「張家檸檬綠茶」　全場笑噴

家寧駁Andy月領5.5萬「報酬指控不符」　公開真實進帳

張媽嗆狠話「家寧一旁沒講話」　Andy反應曝！網嘆

加拿大總理杜魯道請辭　卡尼將宣示就職

徐康俊被虧「像和金賽綸結婚」反應引網讚：這才正常

家寧聲明避答2問題！DK：讓人產生更多疑問

更多

最夯影音

更多

Andy爸開轟家寧媽「奴欺主」　眾量級死亡交叉來了　家寧不睡覺刪3百文抖收Josh祝福

單車弟斑馬線來回 #甩尾 炫技 後方騎士全笑瘋 #高雄

#家寧 哥雞肉店鐵門深鎖未營業！ 疑受風波影響拿下招牌

家寧哥雞肉店現況曝！鐵捲門深鎖未營業　疑受風波影響招牌不見了

賓士男午夜 #逼車 狂追5mins　被害人嚇到躲大樓地下室 #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面