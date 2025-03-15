詐保內鬼3／神鬼理賠員一條龍詐保千萬　金管會開鍘罰720萬原因曝

▲詐保內鬼害慘老實保戶，金管會重罰台壽保720萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台灣人壽爆發內部詐保醜聞，楊姓理賠人員利用內控漏洞，獨攬受理、立案、審核等關鍵權限，成功詐領161件理賠款，涉案金額高達2397萬元，讓公司蒙受鉅額損失。金管會調查後，認定台壽內控機制嚴重失靈，更延誤10天才通報，依相關缺失重罰720萬元，創下保險局近一年來最高罰鍰紀錄。

金管會今年2月指出，台壽保楊姓理賠人員透過「一條龍」操作，從受理案件、登錄系統、審核理賠，到款項發放皆可自行處理，內部竟無任何監督與防弊機制。由於理賠金核發系統完全依賴理賠人員輸入的數據，會計部門亦未進一步審查憑證，導致詐保行為長達近一年半（2023年5月至2024年10月）才被揭發。

金管會認台壽保內部控管失靈、請款作業缺失及通報延遲三大缺失，祭出720萬元裁罰，其中內控未設牽制機制罰款 420萬元，請款作業缺失罰款180萬元，未依規定通報罰款120萬元。

金管會表示，台壽原本可能希望提升理賠效率，因此讓理賠人員自行受理、承辦並審核案件，試圖加速作業流程。然而，追求快速不代表可以忽略風險管理，理賠審查應有適當的「牽制機制」，避免單一人員擁有過多權限，導致內控失靈，甚至淪為詐保溫床。

資深保險員受訪說，詐保行為不僅傷害保險公司的財務，也會影響誠實保戶的權益。他指出，像是醫療險、傷害險的理賠審查門檻提高，未來恐怕會更加嚴格，讓真正需要保障的民眾受影響。

此外，他也擔心，保險公司為了填補損失，可能提高保費，最終仍由所有保戶共同承擔詐保的成本。「保險的核心精神是風險分攤，但當少數人透過詐欺牟利，誠實保戶卻得為此買單，極為不公平。」