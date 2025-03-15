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詐保內鬼1／台壽保理賠專員監守自盜　揪高中同窗聯手詐領2389萬

▲▼ 台灣人壽楊亞儒 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台灣人壽驚爆內部理賠專員監守自盜，楊姓男子出庭認罪。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署主任檢察官葉耀群偵破一起「同窗聯手」詐保案，台壽保理賠審核機制被內鬼徹底玩弄。楊姓專員與5名高中同學共謀，利用公司「20分鐘快速理賠」漏洞，偽造骨折及吃烤肉牙齒斷裂等傷，短短1年內詐領逾2389萬元，並按「內部分潤」瓜分鉅款，令人震驚的是，涉案人中竟有台積電工程師，6人全依3人以上共同詐欺取財等罪起訴。

這起詐保案最引人矚目的，是其中一名共犯竟是台積電工程師林姓男子。他以「裂齒」、「騎車自摔骨折」等病症成功詐領702萬4075元，為6名嫌犯中金額最高者。然而，與其他共犯不同，林男並未將詐款揮霍於奢侈消費，而是選擇存入銀行。

檢方抽絲剝繭發現，2023年5月至2024年10月間，33歲楊男身兼理賠經辦與審核，甚至冒充主管身分自行核決，等於從申請到核准，全程由自己操控，直接繞過內部監管機制，導致大量不實理賠申請輕易過關。

▼楊男從申請到核准，全程由自己操控。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲▼打電腦,寫報告,工作,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

這起詐保案中，共犯們的理賠紀錄荒誕至極，幾乎把保險當作提款機。陳男每個月都「骨折」數次，申請85次，成功詐領526萬7955元。陸男則每週都會「重傷」共申請55次，詐領563萬918元，康男申請27次，詐領316萬6177元，其中包含「吃烤肉咬到骨頭導致臼齒斷裂」，白女（康男妻）申請22次，詐領280萬9600元，理由多為「咬硬物裂齒」。

這些荒唐的理賠內容，全因楊男深知台壽保對小額理賠審查鬆散，遂大膽造假。共犯之間依約定比例分贓，陳男、陸男的理賠金須上繳7成交給楊男，其他共犯則依6:4比例分配。

台灣人壽內控漏洞百出，凸顯理賠審核機制的嚴重缺陷，今年2月金管會認定，台灣人壽在理賠審核、請款及會計作業上均違反保險法相關規定，依《保險法》第171條之1第4項規定，裁處新台幣720萬元罰款。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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