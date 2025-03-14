家寧聲明4大雷點被罵翻　連ChatGPT都吐槽「敢公開完整財報嗎」

▲家寧一方沉寂2天發出聲明，但網路風向仍一面倒痛批。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者柯沛辰／綜合報導

YouTuber家寧被前男友Andy指控奪走頻道經營權，沉默2天後，14日發出6點聲明反擊。不過，許多網友看完仍不買帳，痛批聲明內容避重就輕，其中還有人把聲明拿去問ChatGPT，不料連AI看完都吐槽「你說沒問題，那你敢公開完整財報嗎？」

ChatGPT分析家寧6點聲明後指出，回應本質就是「否認指控，強調一切合法」，但沒有提供具體證據來反駁Andy的核心訴求，例如薪資問題，聲明稱有「發薪水+獎金」，卻沒有公開具體金額，讓人無法判斷Andy是否真的有拿到「合理比例」的收入。

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ChatGPT指出，聲明中強調Andy仍是股東，但沒說公司成立後到底獲利多少？也沒說Andy的25％具體金額是多少？頻道管理權限上，聲明指Andy變更收益帳戶，但並未解釋家寧一方是否有主動架空或限制Andy的權限，連關於商標註冊、車輛部分都沒有回應「利益歸屬」爭議，僅僅只是試圖合理化登記方式。

ChatGPT分析直言，這一連串說法「比較像在打法律防守戰」，而非誠懇解釋爭議點，「如果真的財務透明，大可直接公開完整帳目，讓數字來說話，這樣才能真正讓輿論平息。」

最後，ChatGPT也直言，「目前來看，家寧這邊的聲明只是為了『穩住基本盤』，但未必能扭轉風向，反而讓人感覺：你說沒問題，那你敢公開完整財報嗎？」

許多網友看完AI分析紛紛笑說，「笑死，等了兩天就回這個鬼屁東西」、「還不如請ChatGPT幫他們寫聲明，最後一句真的笑出來，超派」、「連ChartGPT都知道是講了一些廢話」、「這AI回應我喜歡」、「現在AI這麼派了喔」、「公務車你Ｏ啦。整個公司都你家的，請問影片誰拍的？誰才是車主啦！」掀起熱議。