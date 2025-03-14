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勇鷹高教機又4架飛抵岡山基地　逐步接替AT-3自強號任務

▲▼AJT勇鷹高級教練機進駐空軍岡山基地 。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

▲▼AJT勇鷹高級教練機進駐空軍岡山基地 。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

軍武中心／台北報導

空軍司令部13日於官方臉書粉絲專頁發布消息，AJT勇鷹高級教練機已陸續進駐空軍岡山基地，執行相關飛行訓練任務。作為國產先進教練機，勇鷹將逐步取代AT-3自強號高級教練機，提升飛行員的訓練效率與作戰適應能力，確保未來戰力的銜接無縫順暢。

▲▼AJT勇鷹高級教練機進駐空軍岡山基地 。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

綜合軍方發布的照片顯示，先前已有編號1136等4架T-BE-5A勇鷹高教機進駐岡山基地，而這次也有4架同型機（編號1124、1125、1126、1127）飛抵岡山，納入飛行訓練指揮部戰鬥組進行任務。這8架勇鷹，將與最先交付岡山的兩架量產機（編號1141、1145）共同執行訓練，逐步取代現役AT-3。

▲▼AJT勇鷹高級教練機進駐空軍岡山基地 。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

勇鷹高級教練機是國機國造的重要成果，由漢翔航空工業公司負責研發與生產，採用數位化航電系統與先進飛控技術，並參考現代戰機的操作介面設計，以縮短飛行員從教練機過渡至主力戰機的適應時間。該款機型於2017年啟動研製，2020年公開亮相，並於2021年11月29日交付首架，象徵空軍培訓體系邁入新世代。

▲▼AJT勇鷹高級教練機進駐空軍岡山基地 。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

▲▼AJT勇鷹高級教練機進駐空軍岡山基地 。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

從空軍釋出的畫面可見，勇鷹高教機整備就緒，飛行員與地勤人員正有條不紊地進行訓練作業。飛機以藍白主色調搭配紅色點綴，機身標有「勇鷹」字樣，顯示其身份與任務屬性。空軍表示，隨著勇鷹高教機的全面進駐，國軍飛行員的培訓將更加完善，進一步強化戰備能量，確保國防安全。

▲▼AJT勇鷹高級教練機進駐空軍岡山基地 。（圖／翻攝自空軍司令部臉書）

勇鷹進駐岡山基地　提升飛行訓練效能

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