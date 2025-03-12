勇鷹高教機交機進度落後4架原因曝　國防部明赴立院報告

▲勇鷹高教機五機大雁隊形衝場。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國防部明天（13日）將向立法院提出勇鷹高教機交機進度報告，以及日前勇鷹高教機雙發動機失效墜海原因報告。對此，根據送抵立法院的報告內容，目前勇鷹總計要籌獲66架，截至今年2月，應交47架、已交43架，進度落後4架；而進度落後原因，是合約商漢翔公司外購系統件無法準時交貨，連帶影響交機。

有關進度落後的原因，根據報告內容，國防部表示，中科院表達主要因其次合約商漢翔公司外購系統件無法準時交貨，連帶影響交機。軍方強調， 無法準時交貨之外購系統件，主要為發動機、環控系統、座艙罩爆破系統、起落架、液壓油箱、輪艙門致動器及緊急衝壓關斷瓣等7項，漢翔公司已經加強外購料件查催及國內自製備案。

國防部表示，中科院與漢翔公司同步啟動國內自製方案，將液壓油箱、輪艙門致動器及緊急衝壓關斷瓣等3項，已通過國外原廠認證，取代部分外購系統件，解決部分交貨延遲問題；空軍將持續依合約期程，要求加速完成交機作業。

在進度方面，勇鷹高教機全案應籌獲66架，在分年的執行進度部分，113年是應交機18架，至今年3月12日止，已交機16架，還有2架未交。國防部表示，所需系統件皆已到貨，刻正執行安裝與測試，並預劃3月底前完成交機。

另外，114年應交機18架，依約2月底前應交2架。不過，國防部表示，因外購系統件延遲交貨，造成交機延遲，刻正全力協調廠家依期程交機。

國防部指出，勇鷹高教機在生產及交機之後，仍有部分問題出現，舉例而言，1110機服役期間，就曾發現機艙噪音及抖動現象，返廠進行測試及改善。後來又發生雙發動機失效問題，空軍及漢翔公司進行全面性的檢視，以維護高教機及飛行員安全。