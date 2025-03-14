家寧6聲明落落長...李怡貞幫畫「1重點」：Andy放心她應該沒找律師

▲家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

記者閔文昱／綜合報導

YouTuber家寧被前男友Andy指控奪走頻道經營權，沉默數日後，終於在14日做出回應，共列6點反駁，並表示：「針對王崇睿之存證信函，本公司依法回應，並對任何不實指控保留法律追訴權。」不過，這句話也被律師李怡貞點出1大破綻，並直言Andy看到這一句就放心了，「對方應該是沒有找律師」。

李怡貞今（14日）傍晚在臉書貼出家寧公司「群海娛樂」的聲明稿，其中在第6點的「關於法律程序」中提到，該公司將對「任何不實指控保留法律追訴權」，讓她看了不禁直言，落落長的反擊，Andy看到這一句就放心了，「對方應該是沒有找律師，如果是有律師的話，那麼可能律師程度跟要賠我七億的用Ai裁判費的那位一樣。」

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李怡貞也補充，追訴權是「追訴犯罪的權力」，也就是只有在「刑事案件」中才會產生，並由「檢察官」來行使的權利，一般人不會有，當檢察官在偵查結束之後，認為被調查的當事人確實做了某種犯罪行為，檢察官便會行使這個權力來向法院提起訴訟，「不懂去問奈何橋，她很懂，她剛被行使追訴權了。」

▼家寧聲明。（圖／群海娛樂股份有限公司提供）