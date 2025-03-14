有國產鮮乳標章才能稱「鮮乳」！　食安辦：外國乳品統稱牛奶、手搖也需改名

▲行政院食安辦今宣布，未來有國產鮮乳標章才能稱「鮮乳」，外國乳品統稱牛奶、手搖也需改名。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

鮮乳標示爭議落幕，行政院食品安全辦公室今（14日）表示，為了與國際接軌，日後要取得國產鮮乳的標章，才能標示做「鮮乳（fresh milk）」，此外包括進口乳品在內等，皆稱之為「牛乳（milk）」。食安辦指出，此方案預計2026年7月上路，後續包括生乳製成的加工品、手搖飲鮮乳茶等，都會有新的規範，需要變更名稱。

食安辦主任許輔說，今天總共有兩場，上午由農業部主辦、下午衛福部，整個政策方向是要幫助我國酪農提升國產鮮乳標章的位階，避免消費者的誤解，「所以日後希望要取得國產鮮乳的標章，才能標示做鮮乳」，經過跨部會討論後，用這樣的方法才能更近一步幫助酪農。

許輔指出，上午跟產業端的酪農討論後，初步大家都接受這個方式，下午與衛福部討論，包含有食品產業跟相當多國外單位駐台進行說明，在食品產業界的部分主要是提出，法規的寬限期能更長一點，還有對於複雜的加工形態要有更清楚的後續指引。

許輔提到，駐外單位也有提出意見，今天包含美商工會、歐商工會、日本在台協會以及澳洲與紐西蘭等，都有派員到場開會，很詳細的說明措施，希望在修訂國家標準之後能符合國際規範、跟國際接軌，沒有要貿易障礙。

至於駐外單位是否認為此舉是貿易壁壘？許輔說，今天是很客觀的說明後續可能的措施與方向，跨部會討論後找出最可行理想的方式實施，是不是會因此反對而不做，邏輯不是這樣。會這樣做，就是希望跟國際接軌、跟國際規範一致，本來的「fresh milk」跟國際一樣都改成「milk」。

「要取得國產鮮乳標章，中文品名才能用鮮乳。」許輔強調，也就是牛奶是牛奶，鮮乳是更高等級的乳品。他指出，過去國產鮮乳標章是類似商標，現在是在食安法上明定，提升國產鮮乳標章位階，對於國內酪農會有幫助。

針對法規部分，許輔提到，鮮乳、保久乳的標示規定，經濟部標檢局有一個CAS的國家標準，還有連帶跟鮮乳牛乳相關的，本來叫做鮮乳，後續會改為牛羊乳，另外還有9個經濟部的標準。農業部的部分，鮮乳標章的核發使用要點、優良畜禽產品基準乳品專責、產銷履歷台灣良好農業規範的家畜類乳用篇，連同衛福部共3個部會，都有相當多的行政規則或規範要調整。

許輔指出，此方案預計明年7月份，這3個部會的規範都會同時上路，至於業者提出要延長寬限期等需求，會在跨部會討論其必要性，「假如沒有特別考量的話，依規劃就在明年7月上路」。

許輔說，院長卓榮泰定調要透過跨部會討論，希望修正規則可以幫助酪農，讓「鮮乳」的用詞可以給國產鮮乳來用，看了之後認為要跟國產鮮乳標章用一致，才能提升標章位階又能幫助酪農，避免消費者誤解。

許輔表示，針對國產生乳做的加工品、手搖飲鮮乳茶要怎麼規定，因為這些詞都會使用到鮮乳，今天下午的說明會還沒辦法很詳細討論清楚，後續會在跨部會討論後，正式實施前還會再跟業者進一步說明討論。

記者追問，目前國產鮮乳擁有國產鮮乳標章的比例？許輔說，依據農業部資料，有95%取得國產鮮乳標章，還有少數沒有取得，後續會請農業部協助輔導。