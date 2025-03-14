賴清德宣布恢復軍審　卓榮泰：限縮對象與使用範圍「與過去截然不同」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

為了應對中國持續不斷的滲透與侵擾手段，總統賴清德昨召開國安高層會議後，宣布了17項因應做法，還稱中國大陸為「境外敵對勢力」、並強調恢復軍事審判等，引發各界關注。對此，行政院長卓榮泰今（14日）表示，軍審已限縮使用對象跟行為態樣，跟過去的軍事審判全面實施是截然不同，整個民主純熟的時代，相關配套一定按照法律一步一步完成。

卓榮泰說，當極權的境外敵對勢力用不民主、不自由的方式，在破壞我國民主跟自由，身為國家領導人的總統，當然有必要在這時候立即且有效地做出保衛我國安全的必要措施。

卓榮泰指出，尤其是軍事審判，只針對現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、抗命等均是犯罪行為時，才啟動軍事審判，並非對所有行為，「已經限縮使用對象跟行為態樣，跟過去的軍事審判全面實施是截然不同」。

卓榮泰指出，在民主發達的今天、在國人高度期盼政府保衛國家的今天，行政團隊認為未來只有在這樣的路上繼續強化，才是維護民主自由生活的唯一方式。

至於在野黨質疑此舉是回到戰時，時空錯亂？國防部何時提出草案？卓榮泰說，有些軍事審判人員條例的組織等，還要進一步全面展開必要修法跟立法，這部分大家可以知道，在現階段，整個民主純熟的時代，一定按照法律一步一步完成。

卓榮泰也要求，希望各部會能把所有總統在昨天裁示裡面，相關部會的職務一定要限期考核完成，這樣才能有整套的制度維護國家安全。