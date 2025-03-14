日軍艦過航台灣海峽　陸國防部批「興風作浪」：反對！

▲大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／翻攝大陸國防部網）

記者陳冠宇／綜合報導

日本護衛艦「秋月號」2月曾過航台灣海峽，大陸國防部表態稱，反對任何國家在台灣海峽興風作浪，侵犯中國主權安全，向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號。

共同社日前報導，日本海上自衛隊護衛艦「秋月號」曾在2月上旬過航台灣海峽。報導指出，這是自去年9月以來，再次確認日本軍方艦船通過台灣海峽，「此舉似乎意在制約在日本與台灣周邊加強軍事壓力的中國大陸」。

對此，大陸國防部新聞發言人張曉剛今（14）日下午就近期涉軍問題發布消息時稱，中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對任何國家在台灣海峽興風作浪，侵犯中國主權安全，向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號。

另外，日本防務部門官員稱，對中國軍隊在日本周邊活動趨於活躍表示嚴重關切，將冷靜堅決進行應對。

張曉剛強調，中國軍隊在相關海空域活動符合國際法和國際實踐，正當合理、無可非議，日方無端指責中方正常演訓活動，「我們對此堅決反對」。

另據報導，日本防衛省首次公開射程達3000公里的新型彈道導彈研製情況，遠超「專守防衛」範疇，這是為響應美國要求盟友提升打擊能力的進攻型武器。

張曉剛說，近年來，日方不斷突破「和平憲法」約束，在強軍擴武道路上越走越遠，「這是危險和不得人心的」。他說，歷史殷鑑不遠，日本軍國主義曾給日本、亞洲乃至世界人民造成罄竹難書的災難。

他強調，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，我們要求日方深刻汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行，多做有利於地區和平穩定的事，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」