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獨家／日本蘭花巨頭Art Green社長低調訪台　醞釀台日蘭業資本結盟

▲▼ESG,SDGs,蘭花,蝴蝶蘭,世茂蘭業。（圖／記者潘姿吟攝）

▲早在蘭展開幕前 3 週，日本蘭花業龍頭企業 Art Green 株式會社（アートグリーン株式会社）社長田中豐（Tanaka Yutaka）帶團隊低調來台，與台南多家蘭花業者展開密切會談。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／台南報導

「2025台灣國際蘭展」正展出中，吸引海內外參觀者無數，再次展現台灣蘭花在國際市場的競爭力與影響力。台灣長年穩居全球蘭花市場的關鍵地位，特別是在日本市場，目前日本市場的蝴蝶蘭苗高達90%來自台灣，切花供應則占約20%，台灣已成為日本蘭花市場的關鍵核心。

然而，早在蘭展開幕前3週，日本蘭花產業巨頭Art Green株式會社社長田中豐低調快閃台灣3天，與台南多家蘭花業者展開密切會談。Art Green每年自台採購約新台幣1億2千萬元，蘭苗數量約80萬株，台灣對其供應鏈的重要性不言而喻。這家日本花卉市場的巨頭，如今已不滿足於採購台灣蘭花，更開始尋求更深層次的合作模式。

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▲▼ESG,SDGs,蘭花,蝴蝶蘭,世茂蘭業。（圖／記者潘姿吟攝）

▲日本蘭花巨頭 Art Green 社長田中豐表示，此次訪台的目的不只是確保現有供應模式的穩定，更著眼於深化產業合作。▼圖為參訪行程之一「世茂農業生技」，現已經可以透過產期調節技術，讓花開終年。（圖／記者潘姿吟攝）▲▼ESG,SDGs,蘭花,蝴蝶蘭,世茂蘭業。（圖／記者潘姿吟攝）

日企Art Green轉向深度合作　布局未來供應鏈新模式

據了解，田中社長親自率領財務長芝田新一郎、蘭花技術顧問柴田益司、海外部長山村浩二等高層主管，主要針對三大方向進行佈局：交叉持股、直接資本挹注，強化雙方財務結盟的資本合作，技術升級以提高市場競爭力，以及市場戰略調整。

消息人士透露，田中社長此次來台，拜訪台灣蘭花生物科技園區的數家業者，希望有機會進一步深化在蘭苗採購方面的合作，以確保更靈活的採購模式。此外，也在與部分蘭園高層的會談中，提及戰略性合作的可能性，這可能涉及更深入的產業投資或技術合作，為雙方的供應鏈帶來新的發展機會。

台灣蘭苗穩居日本市場　中國難以撼動

「中國和越南的蘭花，比較少出口到日本，日本不太需要台灣以外的蘭花。」田中社長明確表示，他從未接觸過中國的業者。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼補充：「日本人信任台灣，不相信中國，因此即便中國或越南也有蘭花產業，但日本蘭花市場幾乎沒有中國的角色。」

從農業部的統計資料可見，蘭花仍然是台灣花卉外銷的主力，尤其蝴蝶蘭，在國際市場上享有盛譽。2024年，台灣蘭花整體產值達到64億元，出口就占61億元，外銷市場遍及美國、日本、加拿大、澳洲等60多國。「根留台灣、花開全球」精準描述了台灣蘭花產業的國際地位與發展策略。

▲▼ESG,SDGs,蘭花,蝴蝶蘭,世茂蘭業。（圖／世茂蘭業提供）

▲2025台灣國際蘭展在台南後壁區展出，開展前3天已經累計8萬人次搶觀賞。（圖／世茂農業生技提供）

日本蘭花巨頭快閃台灣，透露哪些關鍵訊息？

田中社長坦言：「初步有一些想法，但尚未確定非常固定的方向。」他提到，希望與供應鏈的關係更緊密，甚至合作走向戰略夥伴關係，包括「交叉持股、直接注資投資、合作擴大生產線，或針對創新農業投資，不管是年輕團隊或農業的二代。」

「主要是相對於目前的商業模式，希望展望未來10年、20年的發展進行布局。」田中豐補充道。

▲▼ESG,SDGs,蘭花,蝴蝶蘭,世茂蘭業。（圖／世茂蘭業提供）

▲世茂農業生技創辦人黃崇德成功栽培出V3大白花、開發獨特染色技術，目前為全球最大的蝴蝶蘭染色切花供應商。（圖／世茂農業生技提供）

台灣蘭業的機會與挑戰

田中社長分析，日本市場的企業贈禮文化雖然成熟，但市場主要鎖定富人階級，一般消費者並不常購買蝴蝶蘭作為自用花卉。這導致市場雖然高端且價格維持在一定水準，但成長空間有限。

目前，日本蝴蝶蘭禮品市場規模約200億日圓，一支高品質蝴蝶蘭售價約1萬日圓。近年來市場定價變動不大，但銷售數量有所減少，可能是市場趨於飽和所致。

此外，日本市場還面臨日圓貶值、人口老化、能源成本上升等挑戰，這些因素壓縮了日本國內蘭花業者的獲利空間，使市場競爭更加激烈。因此，田中此次來台，除了確保供應鏈的穩健運作，更在思考如何讓台灣業者在日本市場發揮更大作用。

▲▼ESG,SDGs,蘭花,蝴蝶蘭,世茂蘭業。（圖／記者潘姿吟攝）

▲目前日本市場的蝴蝶蘭苗高達90%來自台灣，切花供應則占約20%，台灣已成為日本蘭花市場的關鍵核心。（圖／記者潘姿吟攝）

延伸閱讀

►日本蘭花巨頭Art Green社長低調訪台 — 醞釀台日蘭業資本結盟

 

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