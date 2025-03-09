2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展首日入園近4.5萬人次　超越去年3倍之多

▲「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」開園首日適逢國際婦女節，邀請女性朋友免費入園參觀，入園人次逼近4萬5千人，是去年首日1萬3千餘人的3倍之多。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」8日在後壁區的農業部農業科技園區管理中心蘭花園區盛大揭幕，開園首日適逢國際婦女節，邀請女性朋友免費入園參觀，也藉此帶動許多民眾攜家帶眷前往，入園人次逼近4萬5千人，是去年首日1萬3千餘人的3倍之多。

台南市長黃偉哲表示，為了感謝女性朋友對社會和國家的付出與貢獻，特別邀請女性免費入場觀展，看看美不勝收的蘭花，以及豐富多元的臺南農特產，相信會讓大家駐足流連，想來一逛再逛。





2025台灣國際蘭展自3月8日至3月23日展出，展期為期16天，展覽內容精彩豐富，以「智慧、永續、創新、傳承」為理念，帶領觀者進入一場奇幻蘭花之旅，今年展區規劃四大場域、五大展館、二十項精彩主題，邀請34國國家參展，還有舉辦蘭花商業品種競賽，展示全球最新優質品種，為蘭花產業發展提供新方向，同時有來自各國的國際蘭花景觀競賽，打造專屬各國特色的蘭花造景，呈現獨特的視覺饗宴。歡迎闔家同遊。活動詳情請至2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展官網（https://tios.tw/）查詢。