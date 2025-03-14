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家寧下午又有新動作！YouTube「影片少1部」合照也刪了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網友發現家寧又有新動作。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

Andy老師日前在個人頻道指控，家寧一家奪走了經營10年的頻道，讓他在分手後一無所有。雖然截至目前為止，家寧都沒有回應此事，但卻有網友發現，家寧悄悄刪除或隱藏100多則IG貼文，而稍早又有網友留意到，家寧也把YouTube頻道上的一部影片設為私人影片了。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，他記得家寧的個人YouTube頻道「秘月期POPOO」原本有4部影片，為什麼現在變成3部了？大家知道刪除的那部是什麼嗎？為什麼有時間刪除卻沒時間道歉？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可能對方廠商叫她下架然後結束合作」、「IG也刪了大量合作貼文，八成是為了怕波及廠商所做的一切吧」、「刪很多文應該是怕廠商求償吧」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲▼家寧將其中一部影片設為私人影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

還有網友指出，「日本那個訪問影片沒了」、「採訪成人展日本寫真女優的」、「好像是一個日本人的訪談」。更有網友說，「老實說，我有去檢舉那部影片」、「有可能是被太多人檢舉色情而被下架」、「我有檢舉那部色情」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／）

▲上午原有34部影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

今（14）日中午之前，YouTube頻道「秘月期POPOO」本來共有4部影片、30部Shorts可以觀看，但現在已經剩下3部影片、30部Shorts。經確認，不見的影片為「噓！長澤茉里奈大尺度告白！手把手教學胸部保養」，若以原網址搜尋，頁面會顯示「無法播放影片，這是私人影片」。

該影片應該是在2周前上架，當時家寧也在YouTube的貼文處分享照片。稍早還有網友在該則貼文底下留言，「影片刪掉了，笑死」、「欸影片刪掉了喔」、「被發現刪IG貼文了，連影片也隱藏了啊，有一部不見了」、「最新影片目前已經下架了」。不過現在貼文也已經移除。

▼YouTube上的貼文也已移除。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO，下同）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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