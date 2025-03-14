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明天雨更大擴及全台　下周一低溫剩9度

記者李姿慧／台北報導

今天(14日)鋒面在台灣北部及外海徘徊，中部以北和東部仍有降雨，可能出現局部雷雨，明天周六鋒面南下，雨區變廣，全台有雨，是天氣最不穩定一天，周日前都是容易下雨天氣，其中今明兩天有較大雨勢或雷雨。強烈冷氣團明天下午南下，溫度一路下滑，下周一、二最冷局部低溫探9度。

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／資料照）

▲鋒面持續影響，中部以北和東部有較大雨勢。（示意圖／ETtoday資料照）

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中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，今天鋒面在台灣北部外海，部分雨區移入北部、宜蘭、花蓮，天氣仍不穩定，中南部沒有太多雲系影響，但今天仍有間接性陣雨；鋒面今晚在台灣北部到北部外海，當中有低壓形成，帶動鋒面逐漸往南推進，周六為鋒面南下過程，降雨變得明顯。此外，蒙古有另一個大陸高壓勢力往南推展，帶來明顯冷空氣南下，大陸高壓在周日後仍影響台灣，周日到下周偏冷，氣溫跟這幾天差距大。

後續降雨趨勢上，劉宇其說明，今天鋒面台灣北部到北部外海，降雨以中部以北、東半部為主，北部、宜蘭、花蓮有局部較大雨勢，當中可能有局部雷雨，南部降雨短暫且降雨空檔多；周六鋒面逐漸南下通過，雨區變廣，全台天氣不穩定，中部、北部容易有較大雨，是這段時間天氣最不穩定的時候。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日各地雨勢將逐漸趨緩，不過仍容易有短暫雨，下周一降雨緩和，下周轉為比較穩定天氣，僅山區和東半部有零星短暫雨。

溫度部分，劉宇其分析，周五、周六北台灣天氣偏涼，整體溫度變化不大，周六白天高溫25度，下午鋒面一通過後溫度明顯下降，周日中午北部只剩15度，溫差相當明顯，其他地區周日溫度也會明顯下降。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其指出，這波強烈冷氣團影響最明顯時間為下周一、下周二，溫度持續下探，最冷時刻北部、宜蘭下探9度到10度，中部、金門11度到12度，南部、花東、澎湖14到15度；下周二後冷空氣持續影響，但轉為較乾冷，溫差擴大，夜間、清晨嚴寒。

此外，劉宇其提醒，周日、下周在一低溫和水氣配合下，高山會結冰，中部以北3000公尺以上高山有降雪機會。

至於後續春季是否還會有強冷空氣，劉宇其說明，氣候上來說已經進入回暖過程，冷空氣南下機率低，氣象上來說，包括到3月底甚至有時候到4月，仍會有冷氣團、強烈冷氣團或寒流影響，針對後面是否還有其他冷空氣，仍要視後續資料判斷。

▼天氣重點提醒。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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