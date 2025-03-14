網紅生雙胞胎「4個月後」又中雙胞胎　傻眼：我罪不至此

▲江西省一名年輕女子剛剛生下一對雙胞胎，沒想到短短4個月後，竟發現自己又懷上一對雙胞胎，讓剛剛「歷劫歸來」的她不禁傻眼。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近日，中國江西省一名年輕女子剛剛生下一對雙胞胎，沒想到短短4個月後，竟發現自己又懷上一對雙胞胎，讓剛剛「歷劫歸來」的她不禁傻眼表示：「我覺得我罪不至此。」

陸媒《都市現場》報導，今年3月2日，江西省一名剛生下一對雙胞胎的桑姓女子在社交媒體發布影片，表示自己這個月月經沒來，擔心自己可能又懷孕，還自嘲表示：「我剛生完4個月，我覺得我罪不至此。」

同月11日，桑女士再度更新影片，表示已經確認自己再度懷孕，並且這次的寶寶，仍然是一對雙胞胎，配文自嘲自己從此可以改名『懷孕博主」，並笑稱一連4個寶寶讓她在激烈的網紅競爭中找到了一條沒什麼人挑戰過的全新賽道。

據了解，桑女士剛在2024年11月成功生下一對雙胞胎，距離桑女士再次檢驗出懷孕，僅間格短短4個月。

桑女士在受訪時還指出，自己與丈夫家族都沒有雙胞胎的基因，因此自己2度懷上雙胞胎，心情有些複雜，「第一次感到很驚喜，第二次其實內心有點恐慌，因為已經知道這個過程有多辛苦。」

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