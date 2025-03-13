別亂親小孩！2歲童「只因一個吻」染疱疹　左眼穿孔永久失明

▲這麼可愛的小孩，只因親友的一個親吻，竟感染單純疱疹病毒，導致左眼失明。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

大人的一個吻恐導嬰兒或幼童喪命！由於嬰幼兒免疫力尚未成熟發展，很容易接觸到細菌、病毒而出現生病的情形，小則是出現一般感冒，重則會出現全身皮膚潰爛、死亡的情形。在英國，就有一名兩歲童因親友的一個親吻，不幸感染單純疱疹病毒，導致左眼失明。

綜合外媒報導，這名叫做朱萬（Juan Saaiman）的幼童被母親發現，左眼先是出現腫脹且流淚不止的情況，原以為是過敏或感染，直到家人帶著男童到醫院檢查，這才發現朱萬的角膜出現4公厘的穿孔，經過多次手術和抗病毒治療，仍無法挽回視力，左眼永久失明。

根據朱萬的母親賽曼表示，「兒子出現感染狀況後開始哭鬧不止，眼睛腫脹模糊，彷彿有異物擋住視線。我心都碎了，沒想到只是親吻，竟會帶來如此可怕的後果。」據醫師研判，男童可能是被親友親吻過臉頰或額頭，導致單純疱疹病毒（HSV）透過手部接觸進入眼睛，接著感染角膜並引發嚴重併發症。

醫療專家表示，單純疱疹病毒主要透過接觸傳播，成人感染後通常表現為唇疱疹（俗稱「嘴破」），但對免疫系統尚未發育完全的嬰幼兒來說，HSV感染可能導致致命性腦炎或嚴重視力損傷。HSV雖然常見，但對嬰幼兒風險極高，建議家長謹慎防範，避免讓有唇疱疹或疑似感染者接觸嬰幼兒，並要常洗手，減少病毒傳播機會。

報導稱，朱萬的右眼目前仍健康，不過家長擔心病毒可能再次感染他，因此嚴格遵守醫療團隊的建議，賽曼也透過社群媒體提醒家中有孩童的家長，「不要讓任何人親吻他們，特別是新生兒！HSV恐造成無法挽回的傷害」。

▲2歲的朱萬（Juan Saaiman）左眼已永久失明。（圖／翻攝自X）

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