28歲男罹胃癌　醫示警「2壞習慣」是元凶

▲福建一名28歲男子確診胃癌，最後只好切除3分之2的胃。（圖／CTWANT提供，下同）

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不良生活習慣會影響健康！中國福建省莆田市一名28歲男子確診胃癌，最後不得不切除3分之2的胃，原因出在他長期熬夜，加上三餐不定時，是2大元凶，而且武漢、北京等地也有類似年輕患者因長期熬夜罹癌的案例。

據《福州晚報》報導，男子過去過去2年的作息非常不規律，每天都熬夜到凌晨2、3點，生理時鐘混亂，同時飲食也不正常，常常在夜間進食，並一覺睡到下午再起床吃飯，怎料近期出現上腹部疼痛、消瘦伴隨疲乏，結果檢查出罹患胃癌，好在發現得不算太晚，切掉3分之2的胃，並將胃淋巴徹底清除，醫師認為治癒的可能性很大。

福建醫科大學附屬協和醫院胃外科謝建偉主任醫師分析，很多人只關心熬夜會讓人隔天精神不佳，其實危害遠不只如此。

一般情況下，夜晚是身體各器官休息、修復的時間，褪黑等激素會正常分泌，調節身體各項機能，但長期熬夜就像打亂遺棄的運作程式。生物鐘被干擾，激素分泌失衡，細胞的正常代謝受到影響，增加基因突變和惡化的風險，而且免疫力也會下降，癌細胞就更容易在體內肆虐。

據了解，想要避免胃癌找上門，作息和飲食都要兼顧。每天保證睡7～8小時，並在23點前入睡，避免熬夜後「補眠」打亂晝夜節律。另外，三餐要定時，避免空腹熬夜，深夜也忌吃串燒、燒烤、高鹽醃製食品。

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