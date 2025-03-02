月薪6萬！婆婆「幫找3萬工作」逼她換　網一聽理由炸鍋了

▲原PO表示，她現在月薪6萬，婆婆卻要她做3萬多的工作顧小孩。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

近日一位人妻指出，婆婆幫她找一個朝九晚五3萬多的戶政工作，因為小孩生了比較有時間顧，但她現在薪水有6萬，「我當然也想配合小朋友但小孩總會長大吧！」網友說，「聽她鬼話會陣亡」、「有錢就有無限的可能」、「繼續做六萬的，找保母還有剩嘞」。

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》發文，「婆婆幫我找了一個三萬多的戶政工作，朝九晚五吧，時間固定上下班，但我現在的工作有六萬。」婆婆認為，如果小孩生了比較有時間照顧。

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原PO感嘆，「我真的沒有想去做3萬多的工作，是要怎麼活？我當然也想配合小朋友但小孩總會長大吧！」

此文一出，不少網友紛紛留言「有錢就有無限的可能」、「聽她鬼話會陣亡」、「自己取捨別理她」、「叫他兒子去做，保證換說法了」、「跟他說先拿4千萬來再說，沒4千萬別生小孩」、「保六萬的工作，寧可拿出三萬顧保姆，堅持兩年送幼幼班」、「繼續做六萬的，找保母還有剩嘞」。

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