「蘿拉vs.家寧媽」誰更狠？　一票秒選後者：整碗端走吸血100%

▲網友認為家寧媽更狠。（圖／翻攝自FB爆廢公社）



記者施怡妏／綜合報導

網紅眾量級Andy在11日上傳「分手後我一無所有」的影片，指控前女友家寧一家的八大罪狀，辛苦經營十年的頻道，一夕之間沒了控制權。有網友製作哏圖，蘿拉利用AB合約騙走千萬，跟家寧媽媽相比，「誰比較狠？」還有人在留言區tag Joeman（九妹），許多人認為家寧媽媽最狠，「家寧她媽是奢華神偷」。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，用Joeman的YT節目《Joe是要對決》封面照，做了一張蘿拉vs.家寧媽的哏圖，「所以大家覺得這兩位誰比較狠？百萬YT月薪五萬真的蠻…難怪別的百萬YT都買車買房，Andy老師還在住月租6000套房」。

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▲眾量級驚爆奪權內幕，震驚眾人。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

貼文掀起熱論，網友一致認為，家寧媽媽最誇張，「就吸血程度的話，應該是張媽媽完勝，林小姐的AB合約可能還賺不到整體盈收的一半，張媽媽開公司最後還強迫頻道創始人簽股權讓渡書，是100%吸血」、「家寧的媽比較狠...百萬YTR月薪五萬五，創辦人做到最後發現自己只是員工」、「+0媽比較扯，整碗都拿去了」、「整個包去的比較屌，旁邊蹭的輸一些」、「一個是撈錢一個撈整個頻道，沒有最狠，只有更狠」。

還有網友將照片貼在Threads上，並tag Joeman，「感覺這個對決會很有流量」、「敲碗這部片哈哈哈」。

家寧目前都未發聲，不過社群遭到網友洗版。許多YTR、網紅也加入聲援的行列，力挺Andy，同樣被詐財的蔡阿嘎表示「為什麼這年頭壞人都可以活得很滋潤？Andy老師加油！」