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「Andy討回錢的機率是0！」他揭關鍵原因：家寧媽一開始就設好局

記者施怡妏／綜合報導

網紅眾量級Andy指控前女友家寧一家的8大罪狀，過去辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權。對此，部落客「我是小生」表示，Andy要追回欠款的機率幾乎為零，因為家寧媽一開始就設好局了，董事會投票Andy一定輸，「只能說小白兔遇到大野狼，開公司真的不能戀愛腦。」

部落客「我是小生」在粉專發文，看完Andy的影片感到心疼，「我只能很悲觀的說，他能要回錢的機率是零」，因為家寧媽一開始就設好局了，董事會的成員是家寧媽、家寧、Andy，而Andy僅持有25%的股份，「董事會怎麼投票都是Andy輸」，這是開公司很基本的常識，董事會成員要奇數，自己人過半數。

▲Andy（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

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▲Andy要討回錢的機率是0。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

「我是小生」表示，Andy在這種情況下，完全沒有警覺，「只能說小白兔遇到大野狼，穩死」。此外，Andy十年來從未查看過公司的帳冊，「我是小生」推測，公司報表攤開看，帳應該都是做成虧錢或剛好打平，每年如果有盈餘的話，依法要分配25%給Andy啊，如果都沒拿到那帳一定都是做成虧錢，「Andy的薪資算是員工薪資喔，不算股東盈餘。」

「我是小生」表示，這間虧錢的公司就會變成家寧媽的斷點，搞不好還要Andy謝謝她，在公司虧錢的時候每個月給他月薪5萬呢，「只能說從最一開始就是個局，開公司真的不能戀愛腦。」

關於Andy指控的8大罪狀如下，家寧與其母親不僅掌控公司股權，更在分手後要求他辭去董事職務並轉讓股權，同時簽署保密協議。經營頻道長達10年卻遭到切割，每月僅領5萬元薪資，此外，商標遭對方註冊，財務透明度也引發質疑。而在整個談判過程中，家寧始終未發表任何意見。然而至截稿為止，家寧一方尚未發文回應。

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