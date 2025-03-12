45歲獨居女失聯1月！英警破門驚見她倒臥客廳　狗狗餓爆啃屍果腹

▲哈特陳屍家中後，豢養的2隻臘腸犬因飢餓難耐，開始啃咬其遺體。（示意圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

英國獨居的45歲女子哈特（Jemma Hart）陳屍家中一個月未被發現，導致她的遺體慘遭豢養的2隻臘腸犬啃食，直到鄰居見其久未露面報警，才讓這起悲劇被揭發。驗屍報告證實，哈特的死因與輕生有關，目前警方也已排除他殺的可能。

據《每日郵報》報導，鄰居發現，哈特自聖誕節後便不再外出遛狗，並且呈現失聯狀態，也未讀手機訊息，只是偶爾聽見屋內傳來小狗的哀鳴聲，令鄰居感到十分奇怪，於是立刻向警方報案。

警方到場後，發現哈特倒臥客廳，身上有被狗狗啃咬的痕跡，且其中一隻狗已死亡，另一隻則處於「極度痛苦」狀態。醫學報告顯示，哈特生前患有健康問題，與家人關係疏遠，獨居多年，並視家中的2隻臘腸犬為生命重心。

哈特的兒子表示，母親自2022年開始飼養第一隻臘腸犬弗蘭基（Frankie），一年後又養了米莉（Millie），經常帶牠們到利迪亞德公園（Lydiard Park）散步。然而，哈特長期的健康問題導致她行動不便，最終無法工作，生活變得更加封閉。

法醫辛格爾頓（Ian Singleton）表示，哈特女士死後長時間未被發現，導致家中的狗狗飢餓難耐，不得不啃食其遺體。警方確認這起案件無可疑因素，並將死因正式記錄為輕生。

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